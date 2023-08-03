Министр финансов: в период нестабильной инфляции налоговые изменения невозможны

Изменения в налоговой системе возможны только после стабилизации инфляции, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Состоявшуюся в среду встречу рабочей группы по налоговой политике он охарактеризовал как интересную, добавив, что по ряду вопросов есть продвижение. Уже на следующей неделе в процессе обсуждения налоговой политики ожидается больше динамики, сказал министр, подчеркнув, что переговоры не входят в процесс разработки бюджета — рассматривается налоговая политика на следующие четыре года.

В Латвии собираемость налогов хуже, чем в сопоставимых с ней странах — сумма налогов, собираемых в Латвии, составляет в среднем 30% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в аналогичных странах — около 32%, сказал Ашераденс.

Предприниматели настаивают на снижении налогов на рабочую силу, однако, как указал министр, это возможно только за счет повышения других налогов. Возможные сценарии он не конкретизировал. "Мы анализируем два сценария снижения налогов на рабочую силу, но надо сказать, что это недешево. Сейчас огромный спрос на безопасность, мы не можем уменьшать налоговые поступления", — сказал министр.

Ашераденс подчеркнул, что налоговые изменения не следует принимать в этом году в условиях высокой инфляции, которую не нужно еще более взвинчивать: "Надо посмотреть, как будет развиваться инфляция. Налоговые изменения возможны, когда инфляция стабилизируется".

В начале февраля министр финансов заявил, что Министерство финансов собирается пересмотреть все налоги, чтобы убедиться, что они работают эффективно. В апреле свои предложения по налоговым изменениям представили крупнейшие предпринимательские организации Латвии. Они поддержали введение обязательного медицинского страхования и предложили рассмотреть возможность замены льгот по подоходному налогу с населения пособиями.

В среду, 2 августа, впервые после летнего перерыва состоялась встреча рабочей группы по налоговой политике. По словам присутствовавших предпринимателей, конкретики пока нет, но и торопить политиков не стоит. Опрошенные ЛТВ экономисты полагают, что цель политиков и бизнесменов обеспечить экономический рост за счет налоговых изменений недостижима.