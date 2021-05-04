Министр финансов за год заработал 73 тыс. евро

Министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") в прошлом году получил доходы от зарплаты в размере 73 276 евро, свидетельствует опубликованная на сайте Службы госдоходов (СГД) декларация министра о доходах должностного лица.

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Доход Рейрса в основном состоит из зарплаты за выполнение обязанностей министра финансов, а также он получил 601 евро в качестве пособия от Государственного агентства социального страхования.

Министру принадлежат акции Latvijas nacionālais autopārvadātāju centrs номинальной стоимостью 1 400 евро.

Рейрс также задекларировал заем в размере 25 000 евро.

В Swedbank у министра имеются накопления в размере 71 649 евро, в Citadele banka - 85 евро.

Министру принадлежит квартира в Риге, есть также общее имущество - земля в Ройском крае.