Министр: в cледующем году минимальная зарплата должна вырасти до 600-650 евро
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В течение этого года государство вместе с Латвийским союзом свободных профсоюзов и Латвийской конфедерацией работодателей должно будет решить вопрос о повышении минимальной заработной платы со следующего года как минимум до 600-650 евро в месяц, то есть по крайней мере до 50% от средней заработной платы, заявил министр благосостояния Гатис Эглитис.

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Такую позицию министр выразил в связи с недавно опубликованными данными Eurostat о том, что в Латвии вторая самая низкая минимальная зарплата в ЕС.

В Латвии минимальная заработная плата в настоящее время составляет 500 евро в месяц. Только в Болгарии она ниже (332 евро).

Минимальная месячная заработная плата не превышает 700 евро в месяц в Румынии (515 евро), Венгрии (542 евро), Хорватии (624 евро), Словакии (646 евро), Чехии (652 евро), Эстонии (654 евро). и Польше (655 евро). В Литве минимальная заработная плата составляет 730 евро в месяц.

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