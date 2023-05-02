Насилие над женщинами в Латвии — это позор, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Говоря об убийстве женщины в Екабпилсе, министр подчеркнула, что необходимо отойти от идеологизации преступлений против женщин и домашнего насилия. Она отметила, что о таких преступлениях не сообщается из-за стигматизации и идеологизации.

"Данные статистики о том, что в Латвии насилия меньше, чем в других странах, ратифицировавших Стамбульскую конвенцию, таковы не потому, что наше общество лучше, а потому, что об этих преступлениях не сообщают, их игнорируют и над ними смеются", — сказала Либиня-Эгнере, добавив, что в конкретном случае женщина даже обращалась за защитой, но преступление не было расследовано и предотвращено.

"Со стороны государства это большой позор. Также, как и тот факт, что в Латвии насилие над женщинами в XXI веке не считается преступлением, которое нужно расследовать и доводить до суда, а над этим посмеиваются и думают, что такими были их отношения", — заявила политик.