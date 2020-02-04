Министры одобрили идею о внедрении искусственного интеллекта в госуправление Латвии

Кабинет министров поддержал подготовленное Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) информационное сообщение о развитии решений на базе искусственного интеллекта, которое дает представление о потенциале, возможностях и рисках использования технологий искусственного интеллекта.

Целью доклада является содействие внедрению технологий искусственного интеллекта в государственное управление и экономику Латвии в целом.

VARAM подчеркивает, что в будущем искусственный интеллект, вероятно, станет ведущей технологией, которая, наряду с трехмерной (3D) и четырехмерной (4D) печатью, генной инженерией, материаловедением, сетями 5G и другими технологиями, станет основой "четвертой производственной революции", что изменит не только мировую экономику, но и общество.

В сообщении МОСРР предполагается назвать введение решений на базе искусственного интеллекта одним из приоритетов государственного управления, который VARAM включит в "Основные принципы цифровой трансформации на 2021-2027 годы".

В информационном сообщении также излагается последующая национальная политика в использовании решений на базе искусственного интеллекта и описываются действия по содействию использованию этих решений в течение последующих трех лет.

Например, министерствам предстоит оценить возможности использования искусственного интеллекта для автоматизации задач государственного управления при планировании национального или отраслевого развития, а также оценить связанные с этим расходы.

VARAM также подчеркивает, что уже сейчас решения на базе искусственного интеллекта используются в латвийском государственном управлении. Например, клиенты Регистра предприятий и Службы государственных доходов обслуживаются виртуальными помощниками, а также создается универсальный виртуальный ассистент, которого можно будет использовать во всех учреждениях государственного управления.

Существует также веб-сайт www.hugo.lv, который обеспечивает перевод с английского и русского языков, а также на эти языки, распознает аудиотексты и может произносить печатный текст. В свою очередь Дирекция безопасности дорожного движения использует решение для автоматического распознавания номеров автомобилей в фоторадарах. В результате этого число дорожно-транспортных происшествий на участках дорог, где установлены фоторадары, уменьшилось на 43%, а число погибших уменьшилось на 87%, свидетельствуют данные за 2018 год.

Планируется, что в будущем решения на базе искусственного интеллекта позволят предлагать персонализированные и проактивные государственные и муниципальные услуги.