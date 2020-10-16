Министры впервые за четыре года решили не поднимать зарплату президенту Латвии

В поданном Министерством финансов в Сейм проекте госбюджета на 2021 год, который уже одобрило правительство, не предусмотрено повышение зарплаты и суммы на репрезентационные расходы президента Латвии.

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Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, последние четыре года данная графа бюджета неизменно увеличивалась, однако в следующем году, согласно замыслу министров, президент Эгилс Левитс будет получать ту же сумму, что и сейчас: не более 5960 евро в месяц.

В свою очередь, репрезентационные расходы президента в месяц не должны превышать 1192 евро. Издание отмечает, что при этом у других госчиновников, в том числе и у самих министров, которые голосовали за законопроект, зарплаты в следующем году вырастут на 4-5%.

С 2017 года зарплата президента Латвии ежегодно увеличивалась: от 4561 евро в 2017-м до 5121 евро в 2018-м, затем до 5520 евро в 2019-м и 5960 евро в 2020-м.

Следует отметить, что окончательное решение по вопросу зарплат чиновникам в рамках проекта бюджета на 2021 год решит Сейм.