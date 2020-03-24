Минобразования и самоуправления: почему деньги за бесплатные школьные обеды не отдали родителям?

После введения чрезвычайной ситуации и школы-онлайн родители стали вынуждены сами кормить своих детей обедами. Притом что деньги на школьные обеды были выделены отчасти в бюджетах государства и самоуправлениях. Портал Delfi поинтересовался, как решается вопрос с бесплатными обедами во время, когда именно семьи с детьми превратились в самую экономически уязвимую группу жителей.

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По новым правилам с начала этого года затраты на бесплатное питание школьников разделили между собой Министерство образования и самоуправления. Государство оплачивает половину стоимости обедов 1-4-х классов — 71 цент в день. Самоуправления — вторую половину. Кроме того, многие муниципалитеты кормили бесплатно и более старших школьников, активно используя этот факт в рекламных кампаниях на выборах. В частности, Рижская дума оплачивала обеды до 12-го класса включительно.

Чрезвычайная ситуация перевела школьное обучение онлайн. А вот реальные обеды своим детям должны обеспечить родители — за свой счет и в свое рабочее время. В то время как они уже заплатили за питание своих детей своими налогами. Не говоря уж о том, что многие семьи и раньше не могли позволить себе кормить ребенка горячим обедом, а теперь к их числу добавятся и новые терпящие бедствие. Как решается эта несправедливость на уровне государства и отдельных самоуправлений?

Минобразования: кормим бесплатно только очников, а вы ведь онлайн

В Министерстве образования сообщили, что "по нормативам деньги на питание с 1-го по 4-й класс централизованно начисляются для школьников, которые учатся очно. При этом выделенные на питание бюджетные деньги не предусмотрены для раздачи родителям в ситуациях, когда очные услуги образования не получаются".

Поскольку госфинансирование за обеды 1-4-х классов (71 цент на человека в день) начисляется до 25 числа предыдущего месяца, деньги на оплату обедов в марте самоуправлениям уже переведены. В связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной до 14 апреля, у школ нет возможности обеспечить очное образование. Деньги за март и апрель будут перерассчитаны, в соответствии с тем, какой учебный процесс реально происходит в школах… В случае необходимости семьи призывают обращаться в социальные службы самоуправлений, которые оказывают поддержку малоимущим и попавшим в кризисную ситуацию. И некоторые муниципалитеты уже начали оказывать помощь.

Рижская Дума: думаем!

Рижское самоуправление сообщило порталу Delfi, что вопрос школьных обедов — в его распорядке дня. "В данный момент рассматривается обеспечение возможной логистики питания и оценка рисков — чтобы принять и реализовать решение, надо соблюдать все созданные чрезвычайной ситуацией предосторожности", — сообщила представитель Рижской думы Сандра Пастере.

Другие самоуправления: делаем, что можем

Передача "Личное время" на телеканале отследила действия самоуправлений по решению вопроса с поставкой питания детям. В особенности тем, у которых школьные обеды были единственной возможностью горячего питания.

В Юрмальском самоуправлении передаче заявили, что школьные обеды не самый важный вопрос. Сейчас решают, как на дом доставлять еду тем, кто заболеет коронавирусом, но не сможет о себе позаботиться. Таких случаев нет, но разрабатывается план действий.

В Даугавпилсе детей, которые нуждаются в помощи — 1 331. Самоуправление приняло решение: еду будут готовить в двух школах, раскладывать в одноразовую посуду и развозить по микрорайонам — 21 точка. Скорее всего, коробки с едой будут раздавать прямо из транспорта.

В Валмиере почти 20 лет Центр христианского милосердия каждый день кормит детей из малообеспеченных или нуждающихся семей. Таких немного, 12 человек. Но во время карантина в школах организация готова обеспечить теплым обедом всех учеников. Кухня будет работать с 12 до трех. Только изменен порядок получения пищи. Поесть на месте больше нельзя. Школьников просят приносить посуду, брать с собой еду и идти домой.

В Вентспилсском крае "Личному делу" сообщили, что не получали информации о том, что такая помощь необходима. Поэтому плана нет. Но если будет запрос, будут искать решение. В Лиепае управление образования готовит предложения, как помочь детям, но окончательное решение самоуправление примут в понедельник.

В Союзе самоуправлений обещали следить за решением этого вопроса.