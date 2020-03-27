Минздрав получает информацию о врачах, которые отказываются работать из страха перед Covid-19

Министерство здравоохранения получает сведения о семейных врачах и медиках региональных больниц, которые берут неоплачиваемый отпуск или отказываются работать из страха перед Covid-19, заявила в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV) министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Если пациенты оказались в ситуации, когда врача нет и его никто не замещает, нужно обращаться в Национальную службу здравоохранения.

По словам Винькеле, в данный момент известно об одном враче в Резекне, который заразился Covid-19. Контактные лица заболевшего выявлены, приняты меры предосторожности, у пациентов нет оснований опасаться, что Резекненская больница может быть закрыта.

Латвийское радио сообщило. что у заболевшего врача в больнице было шесть контактных лиц, которые находятся на карантине. Сам врач лечится дома.

Анализ на Covid-19 врач сдал по своей инициативе. Он не был за границей и не встречался с выявленными больными. Для выяснения источника заражения ведется эпидемиологическое расследование.

Винькеле подтвердила, что правительство вскоре примет решение об ограничении собраний людей на природе. Планируется, что разрешено будет собираться двоим или в семейном кругу. Эти ограничения могут быть приняты в предстоящие выходные.