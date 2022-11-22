Минздрав: таблетки йода для снятия напряжения в обществе

Война России на Украине не только пошатнула геополитическую ситуацию и изменила политические интересы, но и открыла глаза тем, кто принимает решения в сфере здравоохранения во всем мире. Страх перед ядерной угрозой, а также осознание того, что люди не так хорошо подготовлены к кризисам, как представляли себе в мирное время, заставляет страны открывать кошельки и копить резервы на черный день.

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Как отмечает Diena, Министерство здравоохранения Латвии только что объявило, что закупка таблеток йода должна стать одной из мер, которые необходимо предпринять в случае ядерной угрозы. Следует отметить, что если угроза будет реализована, то закупка окажется сильно несвоевременной, а если подходить к делу стратегически, то подготовиться следует вовремя — аналогично тому, как это делают другие государства.

Газета Diena изучила, как закупка йодсодержащих таблеток и их распространение осуществлялись в других странах. Портал Вильнюсского самоуправления сообщает, что в литовской столице было изготовлено 85 800 таблеток йодида калия. Получить их могут те, кто задекларировал место жительства в Вильнюсе с 1 января по 31 июля текущего года, в том числе украинские беженцы, задекларировавшие место жительства в Вильнюсе в указанный период. Электронные рецепты были выписаны централизованно в сотрудничестве с государственным регистром, поэтому у жителей нет необходимости обращаться в какое-либо медицинское учреждение.

Для получения бесплатных таблеток йодида калия достаточно посетить одну из аптек, указанных в списке, и предъявить удостоверяющий личность документ. Жители, которые недавно задекларировали свое место жительства в Вильнюсе, могут получить таблетки йодида калия в аптеках с 18 октября. Рецепт будет действовать 30 дней, поэтому жителей просят не затягивать с их получением. Срок годности новой партии таблеток йодида калия — 31 марта 2025 года.