С рижскими нелегальными свалками будут бороться с помощью мобильных камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Каждый год самоуправления тратит больше 100 тысяч евро на уборку нелегальных свалок. В прошлом году было потрачено 157 тысяч евро, в этом — уже почти 100 тысяч.

Центр информационных технологий Рижской думы вместе с исполнительными дирекциями города выяснили места, где стихийно возникают нелегальные свалки. Чаще всего это окраины, необжитые территории и лесные массивы.

Уже установлено восемь мобильных камер. Качество видео будет достаточным для того, чтобы зафиксировать номер автомобиля, на котором приехали выбрасывать мусор. До конца ноября планируется установить еще семь камер.

Записи будут храниться 92 дня, просматриваться и передаваться Муниципальной полиции.