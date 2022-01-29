Модернизированные перроны и электрификация: какие улучшения планирует LDz?

В ближайшие годы Latvijas dzelzceļš (LDz) планирует модернизацию железной дороги, чтобы сделать ее более удобной в эксплуатации и доступной для жителей. Ранее портал Delfi сообщал о том, что после модернизации железнодорожной инфраструктуры скорость движения поездов сможет достигать 140-160 километров в час. Что еще планирует усовершенствовать LDz?

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Будут модернизированы перроны

Как сообщил председатель правления LDz Марис Клейнбергс, до конца 2023 года предприятие модернизирует 48 пассажирских платформ и сопутствующую инфраструктуру на участках Рига-Крустпилс, Рига-Скулте, Рига-Тукумс и Рига-Елгава.

На участке Рига-Крустпилс будет реконструировано 12 платформ, на участке Рига-Скулте — 20 платформ, на участке Рига-Тукумс — девять платформ, на участке Рига-Елгава — семь платформ.

Стоимость проекта составляет 44,4 млн евро, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС — 37,8 млн евро, софинансирование LDz — 6,6 млн евро. В настоящее время ведутся проектные работы.

До конца 2027 года будут также модернизированы станции и остановки на линиях Рига-Валга, Крустпилс-Даугавпилс и Крустпилс-Резекне.

К концу 2031 года планируется модернизировать станции и остановки на железнодорожной линии от Елгавы до Лиепаи и на линии от Тукумса II до Вентспилса, а к концу 2035 года — станции и остановки на участке Плявиняс-Гулбене.

На всех модернизированных станциях и остановках будут навесы, необходимое количество скамеек, парковка для велосипедов, система информации и оповещения.

Новые названия для железнодорожных станций

Кроме того, в рамках проекта модернизации пассажирских перронов на пассажирских линиях LDz будут созданы четыре новые железнодорожные остановки, а еще одна остановка будет перемещена, поэтому компания начала опрос о названиях новых остановок.

Две новые остановки будут расположены на возобновляемой пассажирской линии Рига-Болдерая, одна новая остановка — на линии Рига-Скулте и еще одна — на линии Рига-Валга. На линии Рига-Елгава остановку с нынешним названием "Атгазене" перенесут ближе к Риге.

Чтобы найти подходящие названия для остановок, исследовалась история этих территорий и расположенные рядом публичные места и учреждения. Название остановки должно быть достаточно громким, легко запоминающимся и максимально приближенным к месту его расположения. В ходе голосования можно будет ознакомиться с каждым предложенным вариантом названия и его происхождением.

LDz приглашает принять участие в голосовании всех, но особенно пассажиров данных железнодорожных линий и жителей микрорайонов.

Электрификация всей железной дороги

Клейнбергс также сообщил, что до 2040 года LDz планирует электрифицировать всю сеть железных дорог Латвии.

Он пояснил, что ведется работа по разработке схем и механизмов финансирования проекта, а также сметы расходов. По предварительным оценкам, необходимое финансирование составит от 4 до 4,5 миллиардов евро, заявил Клейнберг на пресс-конференции.

По словам Клейнбергса, весной 2020 года проект электрификации железной дороги был прекращен — он был основан на обеспечении грузовых перевозок. Однако стало ясно, что прогнозируемые первоначально объемы грузов не достигнут ожидаемых объемов, поэтому проект нельзя было реализовать с помощью финансирования Европейского союза (ЕС).

В свою очередь, новый проект электрификации основан на обеспечении пассажирских перевозок. Клейнбергс пояснил, что расчеты затрат и доходов все еще ведутся, и планируется финансирование. Клейнбергс заявил, что эти финансовые расчеты должны быть готовы примерно через шесть месяцев.

В настоящее время проводится реконструкция электрифицированных путей с 3,3 кВ до 25 кВ на 81 километре Рижского узла. Проект получил 72,2 миллиона евро из Фонда восстановления и устойчивого развития ЕС, и его планируется реализовать к 2026 году.