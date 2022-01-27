Планируется модернизация железной дороги. Поезда смогут разгоняться до 160 км/ч

Latvijas dzelzceļš (LDz) планирует модернизировать железнодорожную инфраструктуру, чтобы скорость движения пассажирских поездов могла достигать 140-160 километров в час, сообщил во время пресс-конференции в четверг, 27 января, председатель правления LDz Марис Клейнбергс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На данный момент только на некоторых участках железной дороги пассажирские поезда могут разгоняться до 120 километров в час, в целом же скорость движения поездов ниже, указал Клейнбергс.

Первыми железнодорожными линиями, на которых запланирована модернизация рельс для увеличения скорости поездов, будут Рига-Елгава и Рига-Айзкраукле.

Модернизация этих участков обойдется в 70 млн евро, из которых 59,5 млн евро являются финансированием Фонда кохезии Европейского союза, а 10,5 млн евро — софинансирование LDz. В рамках этого проекта закупки претенденты уже подали свои предложения и сейчас идет их оценка. Проект планируется реализовать до декабря 2023 года.

Клейнбергс рассказал, что увеличение скорости поездов позволит сократить длительность поездки, например, на маршрутах Рига-Айзкраукле и Рига-Елгава время в пути будет короче на 10 минут. В свою очередь, на маршруте Рига-Лиепая увеличение скорости движения поездов позволит сократить время поездки на один час и 10 минут.