Можно ли через TikTok попасть в политику? В Латвии — можно

Латвия стала первой страной в Балтии, где в парламенте представлена партия, получившая популярность благодаря TikTok. До попадания в Сейм ее главная звезда была безработной со средним образованием, но на этой платформе ее видео собирали миллионы "лайков". Количество пользователей TikTok практически одинаково во всех странах Балтии, но именно в Латвии эту платформу наиболее активно используют политики-популисты, в том числе, распространяя "месседжи", выгодные Кремлю.

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Эта статья была написана журналистом центра журналистских расследований Re:Baltica Ингой Сприньге. Delfi публикует перевод на русский язык.

В тот день, когда Re:Baltica хотела встретиться с депутатом Глорией Гревцовой ("Стабильность") в Сейме, у звезды TikTok не была времени на разговоры. Гревцова, одетая в черное платье, на ногтях — ярко-розовый лак, трижды выходила на парламентскую трибуну, чтобы рассказать об ограничениях Covid-19, иммиграции и требованиям к владению госязыком, предъявляемых русским педагогам. Похожие темы — борьба за права простого народа и русскоязычных — помогли неизвестной широкой публике Гревцовой стать популярной в TikTok. Там у нее 100 тысяч подписчиков. Каждый день она делится своим мнением в TikTok, но от журналистов она уже прячется. Re:Baltica не стала исключением — Гревцова просит прислать вопросы письменно. Ответы так и не пришли.

Само попадание партии "Стабильность" в Сейм — пример того, как в последние годы трансформировался TikTok. Из платформы, где в основном молодые люди делились забавными видео, она превратилась в виртуальную страну больших возможностей для политиков-популистов и конспирологов.

По данным Kantar Emor, в Латвии аудитория TikTok за последние годы увеличилась в четыре раза, и каждый пятый житель использует эту платформу. В Литве и Эстонии похожее количество пользователей, но там платформу в основном используют политики-либералы, ориентированные на молодежь, и то изредка. Если у контента Гревцовой в TikTok три миллиона "лайков", то у самого популярного депутата Сейма Литвы — 108 тысяч, а у литовского парламентария — 4,2 тысячи "лайков".

Латвия отличается от двух соседних стран еще и тем, что тут TikTok используют люди среднего возраста — почти 20%. В Литве и Эстонии в этой возрастной категории показатели, согласно Eurobarometer, ниже более чем в два раза. Facebook по-прежнему остается самой популярной платформой для общения с избирателями в странах Балтии.



Гревцова чрезвычайно популярна в русскоязычной среде TikTok, и несколько профилей с большим количеством подписчиков призывали голосовать за нее на последних выборах.

В одном из роликов, опубликованном еще до выборов, Гревцова сидит на диване, снимает себя одной рукой и удивляется, почему Европа должна отказываться от российского газа после вторжения России в Украину. "Понимаете, что это значит для нас? Да, война — это плохо. Но мы будем страдать. И во имя чего мы будем страдать?" В другом видео она посылает "на х…" президента и премьер-министра Латвии, а в другом боевито рассказывает, что ее пригласила на разговор Служба государственной безопасности (СГБ).

В одном из роликов TikTok Глория Гревцова объясняет, что она гражданка Латвии и поэтому нет необходимости отправлять ее в Москву или к [президенту России Владимиру] Путину. "Это называется оппозицией, альтернативной точкой зрения", — говорит она.

Приглашениями в СГБ популисты гордятся как медалями. Содержание бесед СГБ не раскрывает, но известно, что служба вынесла предупреждение как Гревцовой, так и лидеру партии Алексею Росликову (тоже звезда TikTok, но количество подписчиков у него в шесть раз меньше, чем у Гревцовой) за интервью белорусским и российским пропагандистским масс-медиа. Сейчас Гревцова выступает в роли обвиняемой в связи с предоставлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ложных сведений об образовании и опыте работы. Кроме того, против нее начат и уголовный процесс в связи с высказываниями в TikTok. После посещения Музея оккупации Гревцова сказала своим подписчикам: "Мы посмотрели все экспонаты и поняли — ох, как нас дурят! Если я когда-нибудь думала, что у нас есть пропаганда, то, пройдясь по этому музею, поняла, что такое настоящая пропаганда".

СГБ усмотрела в этом грубое принижение факта оккупации Латвии и возбудила дело.

В списке самых популярных депутатов Сейма в TikTok сразу несколько представителей "Стабильности". О том, что партия в TikTok работает целенаправленно, свидетельствуют штативы и оборудование для освещения, которые можно увидеть на заднем плане роликов, снятых в бюро партии.

Помощник Гревцовой в Сейме Кристапс Озолиньш собрал почти 200 тысяч "лайков" на своем аккаунте в TikTok (он тоже баллотировался, но не был избран). В своем профиле Озолиньш высмеивает премьер-министра и президента Латвии. Когда Re:Baltica собирала материал и просила людей присылать ссылки на аккаунты в TikTok с кремлевскими нарративами, Озолиньш опубликовал мем об авторе статьи — мол, журналист призывал людей "стучать". Этот пост быстро распространился по TikTok и вызвал возмущение других пользователей. Один из них разместил мем на сайте с жалобами и сопроводил его подписью: "Таких уродов убивать надо". Государственная полиция начала расследование.

Зачем они это делают?

Охранник детского сада, строитель, маникюрша, моряк, инженер и опытные дезинформаторы — политические события в Латвии в TikTok комментируют не только политики, свидетельствует анализ Re:Baltica.

Исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс объясняет, что активность людей в социальных сетях в основном определяется тремя мотивами: заработком, популярностью или уверенностью в правоте. Эти мотивы часто пересекаются. "Представьте, что ваши слова достигают 10 или 100 тысяч человек. Для многих это очень приятное чувство", — говорит Хиршс.

Поскольку невозможно автоматически анализировать контент TikTok (а именно, видеть, какие аккаунты наиболее популярны в каждом регионе), мы предложили людям присылать ссылки на профили, которые говорят о политике и/или также распространяют нарратив о Кремле. Полученная информация позволила собрать два списка самых популярных аккаунтов — на латышском и русском языках.

Деньги

Заработать на TikTok напрямую с помощью политического содержания сложно. Для этого нужно проводить в сети несколько часов, в течение которых зрители могут донатить владельцу профиля. Больше шансов на косвенный заработок: продвигать какой-то продукт через TikTok. Этим занимается Илья Черногород, который продает как освежители воздуха для машин, так и свой курс по созданию контента в TikTok. Он может себе это позволить, ведь у профиля Черногорода на русском языке четыре миллиона "лайков". В профессионально снятых видеороликах он регулярно критикует правительство, воспроизводя материалы, созданные дезинформаторами и оппозиционными партиями — несмотря на то, что многие из этих заявлений были опровергнуты.

Черногород любит представлять себя успешным бизнесменом, но Re:Baltica не нашла этому подтверждения. В последнем годовом отчете его латвийской компании указаны убытки и налоговая задолженность в размере 800 евро. В видео TikTok Черногород говорит, что зарегистрировал компанию в Эстонии, потому что "там к вам относятся по-другому. То же самое СГД говорит с вами по-русски". Re:Baltica не удалось найти компанию, зарегистрированную на его имя в Эстонии. На вопрос, почему так, Черногород не ответил.

Популярность

Наряду с часто упоминаемыми в латвийских масс-медиа профессиональными дезинформаторами, менее известные личности также комментируют политические события и пользуются популярностью в TikTok.

Один из них — инженер-программист Микс Гафтс, на счету которого более полумиллиона "лайков". В одном видео Гафтс исполняет роль судьи и зачитывает приговоры первым лицам страны в связи с решениями, принятыми во время пандемии Сovid-19. "Кришьянис Кариньш, пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Эгилс Левитс — депортация в Израиль", — говорит он. В другом видео объясняет, что деньги, пожертвованные Украине, используются для поддержки войны. Пока есть пожертвования, война будет продолжаться, делает вывод тиктокер.

Микс Гафтс зачитывает должностным лицам свои выдуманные приговоры за деяния во время пандемии. Сам тиктокер живет неплохо — например, передвигается на Tesla.

Гафтс рассказал Re:Baltica в интервью в Zoom, что идея аккаунта в TikTok возникла у него вместе с братом-предпринимателем во время прогулки по Старой Риге. Придумывают и снимают они тоже вместе. Профиль создавали для того, чтобы объяснить публике происходящее с юмором. Но сделать популярное видео непросто. "Для того, чтобы вызвать эмоции и интерес, должна быть какая-то провокация. Если будешь рассказывать, как в "Панораме", тебя там вряд ли кто-то будет слушать", — объяснил Гафтс Re:Baltica.

"Это проблема социальных сетей в целом. История о том, что все в порядке, не будет распространяться. Это скучно. История о том, что все ужасно плохо, вызывает эмоции. Она наберет клики", — объясняет Хиршс.

Контент Гафтса в TikTok ясно это иллюстрирует. Видео, на котором Гафтс демонстрирует свою "Теслу", набрало 250 "лайков", а видео с приговором премьер-министру "лайкнули" почти 19 тысяч.

Хотя в своем аккаунте в TikTok Гафтс в основном перечисляет плохое в Латвии, сам он на качество своей жизни не жалуется: "Нет-нет, я живу хорошо".

Светлана Шимане, которая рекламирует услуги маникюра в своем инстаграме, тоже пытается создавать оригинальный контент в TikTok. Ее профиль в TikTok представляет собой своеобразный микс — тут и радость по поводу урожая арбузов, и критика политиков за повышения зарплат, и некоторые пропагандистские кремлевские видео. В одном из них представитель российской армии сообщает, что Киев планирует провокацию с применением ядерного оружия. Шимане не нравится ничего из того, что делает латвийское правительство. В том числе и то, как компенсируются счета за отопление. "Кто платит [за это]? Кто платит? Как хотят, так и поднимают", — говорит она в видео.

Профиль Шимане набрал почти миллион "лайков". В телефонном разговоре она все отрицает: говорит, что публикует юмористический контент, и в ближайшее время она планирует существенные изменения. На следующий день она публикует видео, в котором высказывается иначе: "Б**дь, эти журналисты, кто они вообще такие? Кто эти люди, которые закладывают наши профили?".

Шимане можно понять: она беспокоится, что Re:Baltica может закрыть ее профиль. Это неправда, так как только сама платформа может удалить контент или закрыть аккаунт. По словам самих тиктокеров, такое происходит регулярно. Обычно они представляют это как борьбу с плохим правительством, которое подвергает цензуре оппонентов, но это тоже миф. Согласно письменному ответу пресс-секретаря TikTok Петра Жацко Re:Baltica, платформа удаляет видео, не соответствующие ее политике в отношении контента. Контент также можно удалить в случаях, когда об этом потребуют соответствующие государственные учреждения. Но в случае с Латвией этого не происходило. В Балтии в двух случаях по требованию властей был удален контент в Эстонии.

Убеждения

В интервью Re:Baltica тиктокеры говорят, что пытаются с юмором показать проблемы в Латвии. Однако порой складывается впечатление, что шутки используются в качестве щита от возможных уголовных преследований за разжигание ненависти или оправдание военных преступлений, совершенных Россией.

Один из тиктокеров, с которым связалась Re:Baltica, уже сходил на беседу в Службу государственной безопасности. Константин Рудаков — моряк, осужденный в Ирландии в 2021 году за контрабанду сигарет. Сам Рудаков считает, что в TikTok он занимается разрушением мифов. Например, он рассказывает, почему Латвия не является независимой страной, или что "в Украине воюют европейские наемники и те, кто мне скажет, что это не так, идите на х**" (цитата из видео — ред.).

Когда СГБ позвонила Рудакову в первый раз, он был в рейсе. В следующий раз — дома. "Я спустился [во двор]. Там было двое мужчин, которые вежливо задавали все те же вопросы, что и вы сейчас. Почему я это делаю и какова моя мотивация", — говорит Рудаков. На вопрос, заставил ли его такой опыт более тщательно обдумывать то, что он говорит в TikTok, Рудаков ответил, что думает всегда: "Я вырос в районе, где мне приходилось отвечать за базар".

СГБ письменно ответила Re:Baltica, что каждый день наблюдает в социальных сетях сотни высказываний, "выражающих поддержку стране-агрессору России". Чтобы возбудить уголовный процесс, оценивается "мотивация, систематичность активность, объем и нанесенный ущерб" такого лица. К середине января СГБ возбудила семь дел за высказывания в TikTok.

"У меня есть юмористический контент, я шучу, веселюсь", — объясняет в голосовом сообщении в фейсбуке женщина, известная в TikTok как ПсихОля. Она опубликовала несколько видеороликов, в которых под фоновую патриотическую мелодию показаны российские символика, президент, армия. В другом видео показаны профили пользователей TikTok с российскими флагами и подписью: "Европа и весь мир восстали. Мы против поставок оружия в Украину". Профиль набрал более миллиона "лайков".

В интернете можно найти подтверждения, что ПсихОля участвовала в протестах против сноса памятника в Риге в парке Победы. Для латышей памятник символизировал оккупацию, а для части русскоязычных — победу СССР во Второй мировой войне.

Чем Оля занимается в жизни, и соответствует ли ее ник в TikTok реальному имени, узнать не удалось. От развернутого Re:Baltica она отказалась: масс-медиа не доверяет, боится потерять работу.

"На нас плюнули. Нас унизили. В очередной раз показали, что мы здесь второго сорта", — комментирует уборку возложенных к памятнику Освободителям цветов при помощи трактора Евгения Шафранек. В прошлом она сотрудничала с LTV. То, что цветы утром 10 мая убрали трактором, вызвало возмущение русскоязычного сообщества. В своем профиле в TikTok Шафранек задается вопросом, почему Латвия предлагает реабилитацию раненым украинским солдатам, тогда как как "ребенок-инвалид моей лучшей подруги три года ждет реабилитации. Три гребаных года!". В другом видео говорит, что Навального наказывают в России "не как оппозиционного журналиста, а за финансовые махинации. Что было бы вообще невозможно в Латвии. Существование такого Навального было бы вообще невозможно. Закрыли бы очень быстро".

Шафранек с готовностью ответила на вопросы Re:Baltica. Она категорически отрицала, что защищает политику Кремля: "Неправильно думать, что все те, кто защищал памятник, сразу кремлины". Шафранек говорит, что родилась в Латвии и чувствует себя обиженной: еще в начале войны высшие должностные утверждали, что "наши русские — это не российские русские, но потом, бац, и изменили риторику". Видео для TikTok она снимает для того, чтобы информировать людей о происходящем в стране.

В связи с высказываниями в TikTok к моряку Константину Рудакову пришли сотрудники СГБ, чтобы выяснить его мотивы. Журналист Евгения Шафранек говорит, что всех, кто был против сноса памятника в Пардаугаве, нельзя считать "прокремлевскими".

Исследователь дезинформации Хиршс указывает, что проблема не в критике, а в том факте, что информация односторонняя и необъективная: "У Латвии, как и у любой страны, есть свои плюсы и минусы. Латвия не черно-белая". Видя множество публикаций о том, что все только плохо, общество раскалывается. Возникает недоверие к государственным учреждениям, а также формируется большая открытость к кремлевской пропаганде.

Почти каждый проанализированный профиль TikTok содержал истории, придуманные Кремлем. При этом авторы отрицают, что распространяют пропаганду. В Латвии блокируются основные пропагандистские каналы Кремля, но Хирш уверен, что пропаганда осознанно распространяется в социальных сетях.

Значит ли это, что все, кто ее распространяет, являются агентами кремлевского влияния? Нет. "Но кремлевская пропаганда — отличный контент для инфлюэнсеров — сенсационный, эмоциональный, шокирующий. Это хорошо заходит в социальных сетях, потому что Кремль продумал, как продавать эти истории".