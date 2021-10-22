Муйжниеце: мы можем отстранить непривитых учителей от работы, но не уволить их

Большинство педагогов в различных образовательных учреждениях переболели или вакцинировались от Covid-19, сообщила TV24 министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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По ее словам, в дошкольных учебных заведениях прививку сделали или переболели коронавирусом 83% педагогов, в школах — 87%. В высших учебных заведениях действующий ковид-сертификат имеется у 89% преподавателей.

Муйжниеце указала, что в целом не вакцинировано 5,6% школьных учителей и 6,5% технических работников, в свою очередь в дошкольных учреждениях прививку не сделали 8,07% педагогов и 7,55% технических сотрудников. Однако потенциально это число в дошкольных учреждениях может быть и выше.

По словам Муйжниеце, согласно действующему ныне положению, учителей, которые не будут вакцинированы до 15 ноября, работодатель имеет право отстранить от выполнения обязанностей, что означает не немедленное увольнение, а простой.

Согласно правилам Кабинета министров, невакцинированные сотрудники должны быть освобождены от должностных обязанностей после 15 ноября. Председатель Латвийского объединения свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс указал, что это может повлечь за собой рост количества дел в судах, где отстраненные от работы будут бороться за свои права.

На данный момент предусмотрено, что отстраненные от должностных обязанностей в течение трех месяцев не будут получать зарплату.

"По истечении этих трех месяцев работник может быть уволен, и ему тогда должна быть выплачена одна зарплата. Однако, согласно Закону о труде, если у человека достаточно большой стаж работы, ему полагается большая выплата. Это очень серьезные вопросы, которые касаются не только Сатверсме, но и международных правовых норм. И эти вопросы в огромной степени лягут на плечи суда. Человек имеет право получить то, что ему полагается по закону", — подчеркнул Балдзенс.

Новые правила Кабмина в связи с ковидными ограничениями также вызвали вопросы у Верховного суда (ВС). Глава ВС Айгарс Струпишс ранее заявил, что, согласно Сатверсме, невакцинированных судей просто невозможно отстранить от работы.

Суды не углублялись и не будут углубляться в вопрос вакцинации, поскольку этот аспект не входит в компетенцию суда. Суд должен защищать тех, чьи права были нарушены, и занимать нейтральную позицию, отметил Струпишс в разговоре с TV24.

По его словам, решение Кабмина повлияет на работу судов и затормозит ее. Кроме того, как указал Струпишс, нужно было вовлечь судебную власть в процесс принятия решений, чтобы сразу можно было установить, что произойдет с судьями, которые не сделали прививку.