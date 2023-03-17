Мурниеце освободила от исполнения обязанностей двух должностных лиц, связанных с закупками продовольствия для НВС

По результатам первой служебной проверки, проведенной Министерством обороны, глава ведомства Инара Мурниец (Национальное объединение) издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц от выполнения обязанностей, связанных с закупкой "Служба логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС)".

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Закупка проводилась Государственным центром оборонной логистики и закупок.

Одновременно в отношении двух временно отстраненных должностных лиц начато дисциплинарное расследование.

Уважая просьбу правоохранительных органов, Министерство обороны не будет предоставлять более подробную информацию об отстраненных чиновниках, их должностях и ходе служебного расследования.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс и арестовало трех человек в связи с закупкой продовольствия для вооруженных сил.

В четверг, 16 марта, KNAB провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе было проведено 14 санкционированных судом обысков, в связи с закупкой "Логистическая услуга по поставкам продуктов для нужд НВС", реализованной Государственным центром оборонной логистики и закупок. Были задержаны три человека, однако их фамилии не разглашаются.

Как сообщалось ранее, в ходе проверки закупки продовольствия для армии на сумму в 220 миллионов евро Минобороны выявило конкретные несоответствия и явные нарушения, в связи с чем было принято решение о начале служебного расследования в отношении конкретных должностных лиц.