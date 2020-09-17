МВД построит дешевые модульные депо для пожарных и медиков
Foto: VUGD

Министерство внутренних дел планирует потратить около 200 миллионов евро на постройку типовых модульных депо для пожарных, пограничников, полицейских и Службы неотложной медицинской помощи, сообщает LETА. Такие депо обойдутся гораздо дешевле обычных.

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Ранее неоднократно звучала информация о том, что пожарные депо находятся в очень плохом техническом состоянии. Писал об этом и глава МВД Сандис Гиргенс. Было, однако, решено, что строить новые депо традиционными способами получится слишком дорого. Модульные депо получатся и дешевле, и практичнее — в случае необходимости их можно демонтировать и перенести в другое место, переоборудовать под депо другой службы или пристроить к нему дополнительные модули.

Скоро будет завершена работа над проектом типовых депо, которыми будут пользоваться подведомственные МВД службы. Готовность использовать эти депо высказала и Служба неотложной медицинской помощи.

Вероятно, будет построено 42 таких депо.

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rus.DELFI.lv

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