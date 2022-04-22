"Мы — не пятая колонна". В Риге пройдет митинг "Русский голос против войны"

23 апреля в Риге пройдет митинг движения "Русский голос против войны", на котором русскоязычные жители Латвии выступят с осуждением агрессии России в Украине. Портал Delfi пообщался с одним из организаторов акции и основателей движения "Русский голос против войны", активистом Мартином Левушканом.

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21-летний Мартин Левушкан родился в Сибири, в селе Молчаново Томской области. Он выходец из семьи латгальцев, которые в конце 19-го века в рамках аграрной реформы переехали в Сибирь. В 2004 году семья Мартина вернулась в Латвию по программе репатриации. Сейчас он живет в Лиепае и учится в Лиепайской средней школе музыки, искусства и дизайна на рекламного дизайнера.

Левушкан вспоминает, что нападение России на Украину сильно на него повлияло. В первый же день он вышел к консульству РФ в Лиепае с плакатом. "Мне утром отец позвонил, сказал, что началась война. "На коленке" сделал макет плаката, распечатал его в студии и мы вышли консульству в Лиепае. Для меня очень важно в таких ситуациях высказаться, не могу в такие моменты оставаться дома и ничего не делать", — говорит он.

"Я написал в закрытой фейсбук-группе для эмигрантов из России, которые настроены проевропейски: давайте соберемся! Собрал некоторое количество людей, а потом встретил Викторию Броку, которая является вторым основателем нашего движения. Она создала фейсбук-группу "Русский голос против войны" и собрала там русскоязычных жителей Европы, преимущественно из Латвии, которые выступают против агрессии РФ. В группе набралось более 600 человек. Мы решили объединить наши усилия и сделать общую акцию. Нам кажется, что это то, чего от нас ожидает латвийское общество и латышская его часть", — говорит Левушкан.

Идея о проведении акции протеста возникла из-за того, что в латвийском сегменте популярных соцсетей комментарии от русскоязычных, выступающих против войны под бело-сине-белым флагом (символ антивоенного движения в России), просто теряются среди тех, кто выражает поддержку Кремлю, полагает Левушкан. Поэтому складывается впечатление, что все русскоязычные поддерживают происходящее в Украине.

"Мы живем в такую информационную эпоху, где очень важна картинка. Если люди не видят огромную толпу с бело-сине-белым флагом, которая на русском языке говорит "Мы против войны", значит все русскоязычные автоматически поддерживают войну", — отметил он.

Активисты движения "Русский голос против войны" отмечают, что они против насилия, узурпация власти и имперской политики в отношении других стран. По их мнению, европейские ценности — демократия, права человека и правовое государство — являются основой достойной жизни. Организаторы также отмечают, что уважают и ценят независимость, закон, культуру и государственный язык Латвии. В манифесте движения сказано, что участники и организаторы акции солидарны с народом Украины в борьбе за суверенитет, независимость, свободу и право на самоопределение.

Команда, которая работает над организацией мероприятия состоит из 11 человек. Среди них есть граждане и неграждане Латвии, а также граждане России — это как активисты и публичные персоны, так и простые люди. Левушкан полагает, что на митинг может собраться несколько сотен человек.

"Мы себя ассоциируем с Латвией и мы часть народа этой страны. Мы хотим, чтобы памятник Свободы был объединяющим символом для всего латвийского народа — не только для латышей, но и для русскоязычных Латвии. Поэтому мы выходим именно там. Наша цель показать, что мы не "пятая колонна" и не враги для Латвии", — подчеркнул Мартин.

Это не первая акция, в ходе которой русскоязычные жители Латвии выражают свое отношение к ситуации в Украине. Многие из них принимали участие в протестах у посольства России и других мероприятиях, а известные в обществе люди подписали открытое письмо.