"Мы старые коллеги". Ушаков прокомментировал заявления Шлесерса о "тандеме"

Позиция лидера партии "Латвия на первом месте" и депутата Сейма Айнара Шлесерса относительно будущего Латвии кажется депутату Европейского парламента (ЕП) Нилу Ушакову ("Согласие") самой логичной из представленных в парламенте. Об этом Ушаков заявил в интервью "Латвийскому радио 4", комментируя заявления Шлесерсе о намечающемся "тандеме".

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Ушаков также подчеркнул, что его со Шлесерсом связывает опыт совместной работы. Кроме того, у политиков совпадают мнения по ряду вопросов.

"С Айнаром мы, с одной стороны, старые коллеги получается. У нас действительно немалый опыт в прошлом совместной работы. И сейчас, в начале января это был, получается только Новый год, мы, с одной стороны, увидели в очередной раз, что у нас совпадают взгляды по немалому количеству вопросов. И в первую очередь то, что касается будущего Латвии, то, каким образом страна должна развиваться, именно — тезис о единой политической нации, и мы об этом публично, по сути, переписывались в современных новых реалиях, в социальных сетях. Во-вторых, опять же, если мы говорим про тех политиков, которые сейчас представлены в парламенте, то для меня та позиция, которую занимает Айнар, она самая понятная, самая логичная", — заявил евродепутат.

По его словам, в нынешние "непростые, кризисные" времена "нормальным, адекватным людям нужно держаться вместе".

Ранее Шлесерс заявил о "тандеме" с бывшим мэром Риги, евродепутатом Нилом Ушаковым.

Политик поделился на своей странице в Facebook одним из постов Ушакова и написал, что Ушаков — это человек, который может помочь объединить народ Латвии независимо от языка. "Возможно, пришло время объединить силы и создать тандем Айнара-Нила, чтобы объединить народ и получить власть в Латвии. Чтобы сменить власть Кариньша-Левитса, народ должен объединиться", — написал Шлесерс.

Ушаков, в свою очередь, перепостил видео Шлесерса, где тот говорит, что русские в Латвии подвергаются дискриминации. "Или латыши, латвийские русские, русскоязычные держатся вместе, как единая политическая нация. Или у нашей страны ничего не получится. Айнар все правильно сказал. И в целом — адекватным людям сейчас надо держаться вместе!" — написал Ушаков.

Комментаторы Шлесерса высказывали недовольство словами политика — кому-то не понравилось, что Ушаков фигурировал в коррупционных скандалах, кому-то — что он поддерживал прививки и ЛГБТ, кому-то — что он устраивал празднования 9 мая.