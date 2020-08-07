На 50 зданиях Риги появились белые флаги в знак протеста против новой кадастровой стоимости

Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) объявил акцию протеста против изменений кадастровой стоимости. На зданиях, принадлежащих членам альянса, появились белые флаги.

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Флаги появились на более 50 зданиях Риги, в том числе на офисном здании PLACE ELEVEN, на башнях Z Towers, торговых центрах Origo и Galleria Riga и гостинице Hotel Bergs. Организаторы акции собираются расширить масштаб протеста, в ближайшее время флаги появятся и на других домах.

По расчетам NĪAA, в результате реформы налоговая нагрузка на владельцев этих зданий вырастет в несколько раз, и такие налоги альянс считает неправомерными. Аналогов такой налоговой нагрузки нет ни в одном соседнем государстве, подчеркивает NĪAA.