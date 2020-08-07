На 50 зданиях Риги появились белые флаги в знак протеста против новой кадастровой стоимости

Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) объявил акцию протеста против изменений кадастровой стоимости. На зданиях, принадлежащих членам альянса, появились белые флаги.
Флаги появились на более 50 зданиях Риги, в том числе на офисном здании PLACE ELEVEN, на башнях Z Towers, торговых центрах Origo и Galleria Riga и гостинице Hotel Bergs. Организаторы акции собираются расширить масштаб протеста, в ближайшее время флаги появятся и на других домах.
По расчетам NĪAA, в результате реформы налоговая нагрузка на владельцев этих зданий вырастет в несколько раз, и такие налоги альянс считает неправомерными. Аналогов такой налоговой нагрузки нет ни в одном соседнем государстве, подчеркивает NĪAA.