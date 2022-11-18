На фото: первые лица государства и депутаты возлагают цветы к памятнику Свободы

В пятницу, 18 ноября, в день 104-й годовщины провозглашения Латвийской Республики высшие должностные лица страны в торжественной обстановке возложили цветы к памятнику Свободы.

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В пятницу отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года в 16:30 во Втором городском театре, ныне Латвийском национальном театре.

Напоминаем, что сегодня общественным транспортом Риги можно пользоваться бесплатно.

А в окрестностях Риги в течение дня будут проходить различные мероприятия. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.