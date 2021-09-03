На латвийско-белорусской границе начнут строить забор из колючей проволоки
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В течение ближайших дней на латвийско-белорусской границе начнется строительство 37-километрового забора из колючей проволоки. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Голубева в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Она объяснила, что затянувшееся запоздание с началом работ связано с тем, что были обнаружены серьезные нарушения при строительстве забора на границе с Россией.

"Сейчас мы можем начать строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Протяженность забора составит 37 км, он будет размещаться на самых критических участках", - сказала министр. Она не назвала точную стоимость установки забора, отметив, что речь может идти о нескольких миллионах евро.

Протяженность латвийско-белорусской границы составляет 173 км. В целом с 10 августа предотвращены попытки 845 человек пересечь государственную границу.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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Мария Голубева Беженцы в Латвии Даугавпилс
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