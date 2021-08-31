На перекрестке в Агенскалнсе убирают столбики, мешавшие движению общественного транспорта

Департамент сообщения Рижской думы 31 августа приступил к демонтажу пластиковых столбов на улице Алтоновас в Торнякалнсе. Столбики осложняли движение общественного транспорта. Например, автобусу, чтобы не задеть столбики, приходилось при повороте на соседнюю улицу ехать по тротуару.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Департамент сообщения Рижской думы пояснил, что "было решено внести изменения, которые учитывали бы удобство всех участников дорожного движения, увеличивали бы пропускную способность перекрестка и позволяли бы уязвимым участникам дорожного движения беспрепятственно пересекать улицу Алтоновас".

Согласно новому плану, предполагается, что на этом перекрестке на улице Альтоновас будут созданы две полноценные полосы без аналогичного "островка безопасности".

Как уже сообщалось, в ночь на 17 июня на границе Торнякалнса и Агенскалнса, на перекрестке улиц Ойяра Вациеша и Алтоновас, Департамент сообщения Рижской думы изменил организацию движения и поставил ряд пластмассовых столбиков, из-за которых общественному транспорту приходилось ехать по тротуару.

Очевидцу даже удалось заснять видео, на котором видно, как водителю автобуса №55, поворачивая с улицы Алтоновас налево на улицу Ойяра Вациеша, пришлось заехать на тротуар. Увидев, что его снимают, водитель остановился и сказал снимающему: "Тот, кто это придумал — полный кретин".

После этого инцидента активисты стали собирать подписи за то, чтобы столбики убрали и сделали пешеходный переход регулируемым, установив светофор.