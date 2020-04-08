На время кризиса условия получения статуса безработного станут эластичнее

Политики договорились сделать получение статуса безработного более эластичным на время пандемии, сообщает Министерство благосостояния. Безработные смогут подрабатывать четыре месяца.

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Безработный сможет сохранить свой статус, но при том же в течение четырех месяцев подрабатывать. На время работы выплата пособия будет остановлена. До сих пор безработный мог брать краткосрочные работы только в случае, если их срок в сумме не превышает 60 дней.

“Это позволит оставшимся без работы заняться, например, сезонными работами в сельском хозяйстве, чтобы заработать средства на удовлетворение основных нужд, а также сохранить связь с рынком труда. Позже в случае необходимости вернуться в статус безработного и продолжить получать услуги поддержки Госагентства занятости и пособие по безработице”, - указал советник министра благосостояния Янис Зариньш.

Новые условия запланировано принять на заседании правительства 9 апреля, после чего их должен утвердить Сейм.

В свою очередь, LTV7 сообщает, что Госагентство занятости ожидает самый большой приток безработных после Пасхи. На биржу труда выйдут работники 27 предприятий, объявивших о коллективных увольнениях.