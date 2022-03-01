Нацобъединение предлагает аннулировать многим гражданам России виды на жительство в Латвии

Депутаты Сейма от коалиционного Национального объединения подали поправки к Закону "Об иммиграции", предусматривающие, что через три месяца большинство граждан России, проживающие в Латвии, должны быть лишены вида на жительство в нашей стране. Отдельно оговорены исключительные случаи.

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Под законопроектом стоят подписи депутатов Нацобъединения Яниса Домбравы, Рихарда Колса, Эдвина Шноре, Яниса Иесалниекc и Райвиса Дзинтарса.

Что именно предлагает Нацобъединение?

Законопроект предусматривает, что, во-первых, в связи с военной агрессии России в Украине, выдача видов на жительство гражданам России приостанавливается на неопределенное время. Во-вторых, в течение трех месяцев с момента провозглашения этого закона уже выданные гражданам России виды на жительство должны быть аннулированы, считает Нацобъединение.

Отдельно в законопроекте оговорены исключения.

Например, у студентов-очников аккредитованных вузов и колледжей, а также тех, кто находится в Латвии по программе обмена студентами, Нацобъединение вид на жительство предлагает сразу не отбирать, а дать им доучиться. Через три месяца после завершения учебного курса или программы обмена вид на жительство все равно надо отобрать, считает Нацобъединение.

Если латвийский работодатель докажет в Управлении по делам гражданства и миграции, что работник-гражданин России докажет, что для деятельности предприятия необходим такой работник, то вид на жительство можно не аннулировать, полагает Нацобъединение. Также предлагает не отбирать вид на жительство у россиян, приехавших в Латвию на лечение.

Также исключение предусмотрено для граждан России, которые являются должностными лицами предприятия конкретного типа, зарегистрированного в Коммерческом регистре. При этом вид на жительство должен быть выдан на срок полномочий должностного лица, не превышающий пять лет (подробно об этой категории граждан можно прочесть в 3-м пункте первой части 23-й статьи действующего Закона "Об иммиграции").

Вид на жительство планируется не отбирать и у гражданина России, если он является представителем иностранной авиакомпании в Латвии.

Какова процедура внесения поправок в Закон "Об иммиграции"?

С учетом того, что инициатива Национального объединения может вызвать панику среди проживающих в Латвии граждан России, напоминаем, какова процедура принятия Сеймом подобных решений.

Законопроект Национального объединения включен в повестку дня пленарного заседания Сейма в четверг, 3 марта. В четверг Сейм будет голосовать ТОЛЬКО за то, чтобы принять этот документ к рассмотрению, а не за сам законопроект. Если законопроект не получит поддержку большинства депутатов — то Сейм вообще не будет его рассматривать. Если все же законопроект получит поддержку большинства при голосовании, то это означает: документ уйдет на рассмотрение в парламентские комиссии. Законопроект, если ему присвоена срочность, рассматривается Сеймом в трех чтениях.

Сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") обратился к жителям Латвии с призывом в это сложное время не пытаться взвалить вину за вторжение России в Украину на русскоязычных и простых жителей России.