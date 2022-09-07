Надежды на компромисс исчерпаны. 19 сентября состоится забастовка педагогов

На последнем заседании комиссии, призванной удержать педагогов от забастовки путем прихода к компромиссу в вопросе повышения зарплат, договоренность не достигнута. В связи с этим Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) организует забастовку.
Об этом агенству LETA сообщила глава LIZDA Инга Ванага.
До 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, однако Ванага напоминает, что у политиков еще есть возможность предотвратить забастовку. По словам главы LIZDA, процедура забастовки будет остановлена только в том случае, если в правительстве будут приняты определенные решения в поддержку высказанных LIZDA требований.
Кроме того, LIZDA ожидает письменного подтверждения от министра образования и науки Аниты Муйжниеце ("Консервативные"), которая заявила на заседании в среду, что правительство может постановить, что в проекте бюджета на 2023 год могут быть предусмотрены запрошенные профсоюзом решения.
Почему Инга Ванага считает предложения Аниты Муйжниеце унизительными и лживыми, а также, что во время забастовки делать детям и родителям - читать ЗДЕСЬ.
В свою очередь, Муйжниеце заявила LETA, что до 19 сентября продолжит переговоры с Министерством финансов, Кариньшем и коалицией, чтобы найти решения по облегчению ежедневного труда педагогов, обеспечения, например, обеспечение приобретения платформы цифровых учебных материалов.
Ванага отмечает, что дальнейшие переговоры комиссии по урегулированию могут состояться только в присутствии премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и представителей Министерства финансов, поскольку Муйжниеце не имеет права принимать решения по вопросам, имеющим большое фискальное значение.
Поэтому 19 сентября педагоги, решившие бастовать, не будут выполнять свои трудовые обязанности и не будут находиться на рабочем месте. Также работодателей призывают не допускать, чтобы другие коллеги выполняли рабочие обязанности бастующих.
Как уже сообщалось, одно из требований профсоюза — стабалансированная трудовая нагрузка. LIZDA не согласен с предложением Министерства образования и науки сбалансировать нагрузку до 2028 года, считая, что срок затянут.
Второе требование — добиться, чтобы правительство выполняло норму Закона "Об образовании" о графике повышения зарплат педагогов.