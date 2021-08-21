Надо ли уважать "антиваксеров", а министров? В Цесисе открылся фестиваль общения Lampa

Можно ли уважительно относиться к Гитлеру? Как обманули русское общество? Во что можно трансформировать 9 мая? Какие признаки у "хомо советикус"? Что чувствует министр, когда одни ему целуют руки, а другие хотят плюнуть в лицо? Должна ли быть свобода слова в фейсбуке? Острыми вопросами, не всегда получающими конкретные ответы, в Цесисе открылся 7-й фестиваль общения Lampa, который в этом году назвал главное темой "уважение".

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В первый день по всему Цесису прошло около ста мероприятий на самые разные темы — от дискуссии "Русская культура как основа идентичности" до бесплатного тестирования на ВИЧ, гепатит и сифилис. В этом году фестиваль проходит в очном формате только для людей с сертификатами привитых или переболевших Covid-19 — это был единственно возможный вариант. Также практически все мероприятия идут в прямой трансляции на сайте фестиваля (есть возможность задавать вопросы в чате), а записи выкладываются на фейсбук и в LMT straume.

Можно ли считать проявлением неуважения существование института негражданства, переселение бездомных их центра Риги в Ильгуциемс, отказ в регистрации однополых союзов и рассмотрении заявлений беженцев об убежище? Вместе участники фестиваля старались найти ответы на многие больные вопросы.

Фестиваль провел опрос людей на улицах, уважают ли они свое государство и уважает ли государство их. Большинство отвечали: нет, государство нас не уважает — это проявляется в маленьких зарплатах, отношении к пенсионерам, низком уровне социальной поддержки, затянутых судебных процессах, плохом отношении к нацменьшинствам, насильной вакцинации, высокомерии в общении… При этом все сообщили, что они скорее уважают свое государство: не делают ему "свинства", платят налоги, соблюдают законы, голосуют, хорошо работают…

В более детальном опросе, какие группы в Латвии не достойны уважения фигурировали однополые пары, воспитывающие детей, богатые, бездомные и те, кто прожил всю жизнь в Латвии, но так и не выучил латышский язык. Впрочем, другие опрошенные их, наоборот, уважают.

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс сообщил, что старается относиться уважительно к любому мнению, что иногда очень сложно: "Я уважаю каждого человека, который выражает неприемлемые для меня взгляды и мнения — в том числе тех, кто призывает невакцинироваться, распространяет непроверенную информацию… Вряд ли они мне поверят… Возможно, я оказался не в состоянии, например, выйти к людям, собравшимся у Дворца президента (имеется ввиду недавний пикет противников вакцинации) и сказать, что я их уважаю…"

Министр объяснил, что быть во власти тоже очень непросто: его пост министра — это источник, как повышенного уважения к твоей персоне и статусу, так и высочайшего неуважения, даже угроз. "Последнее время не заглядываю в фейсбук. Коллеги, которые смотрели мой профиль, говорили, что в свете протестов комментарии такие, что можно каждый день заявления в полицию писать. За время работы у меня были разные ситуации: был мальчик, который хотел руку поцеловать, а была женщина, которая хотела плюнуть в лицо. Наверное, надо уважать все мнения, но иногда очень, очень трудно".

Избиравшийся от "Согласия" депутат Иварс Зариньш рассказал, что с крайним неуважением к отдельным частям общества сталкивается регулярно. В частности с демонизацией представляющих "неправильную" политическую силу. "Главная проблема нашей страны — из-за разобщенности общества, потому мы так отстаем от литовцев и эстонцев Это позволяет появляться политическим картелям, убирает политическую конкуренцию, власть становится слабой и лживой. Если долгое время одна из главных разобщенностей была этнической, то сейчас появилось новое разделение — вакцинационное, что создало серьезную поляризацию".

"Власть есть не только у тех, у кого есть оружие и сила, — рассуждает социоантрополог Клавс Седлениекс. — Ковид хорошо показал, что те, у кого формально нет власти — у того тоже есть много власти. Так происходит с вакцинацией. Можно принуждать людей сколько угодно, но если они сами не захотят — их не заставить, а это возможно только при уважительном общении. Это как бунт в армии: генерал дает приказ, а солдаты просто отказываются его не выполнять, и никто их не заставит".

"Нас обманули, товарищи. Мы долго пытались понять простить и т. д. Но теперь выхода нет — мы забились в угол", — провозгласила педагог и общественный деятель Маргарита Драгиле. По мнению участников дискуссии "Русская культура как основа идентичности", пространство для русской культуры неизменно сокращается, за что ответственны обе стороны: власть давит неуважительными законами, а русские скатываются в маргинализацию, не развиваясь и формируя новые форматы русской культуры Латвии.

Сокращение образования на родном языке также приводит к усилению неравенства в русской общине: одним родители могут помочь, другим — нет, одни восприимчивы к языкам, другие — не очень, что отражается на качестве образования. В качестве альтернативы назвали дистанционное образование в России. Латвийская культура и школа не заточены на уважительное отношение к разным культурам, что поорждает противодействие… Участники обсудили и возможность трансформации праздника 9 мая — возможно, стоит и на нем организовать возможность для уважительного общения сторонников разных мнений…

Сегодня — второй день фестиваля. О том, как попасть на мероприятие или стать его участником в онлайн режиме — здесь. В кульминации мероприятия вечером 21 августа комики будут высмеивать трех политиков — Яниса Борданса, Марию Голубеву и Вячеслава Домбровского.

О Фестивале общения LAMPA

Фестиваль общения LAMPA — это площадка для свободного и уважительного обмена мнениями, ценных бесед, оттачивания ума и расширения кругозора. Это вдохновляющая и захватывающая платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов слушать. Основная цель фестиваля — укреплять в Латвии культуру демократии, дискуссий и уважительных разговоров.

В команду фестиваля входят Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникациями Deep White, рекламное агентствао Armadillo и представительство British Council в Латвии. Фестиваль также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, посольство Федеративной Республики Германия в Риге, представительство Европейской Комиссии в Латвии, посольство США в Латвии, предприятия "Latvijas Finieris", "Enefit", "SCHWENK Latvija", "Omniva", "Cēsu alus", "Neste Latvija", "Rimi Latvija", а также Фонд интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры. Прямую трансляцию Фестиваля обеспечивает LMT Straume.