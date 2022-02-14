Надо поговорить? Фестиваль общения Lampa открыл прием заявок на проведение мероприятий

С 14 февраля по 14 марта каждый может подать заявку на проведение мероприятия в рамках восьмого Фестиваля общения Lampa. Этим летом, после двух лет дистанцирования и работы в удаленном режиме, 1 и 2 июля Lampa приглашает в Цесис, открыто обсудить актуальные темы и найти ответы на вызовы современности.

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Как и в предыдущие годы, каждый может на конкурсной основе подать заявку на проведение мероприятия продолжительностью 60-90 минут на одной из сцен фестиваля. Тема, содержание, сценарий, состав участников, а также формат мероприятия — этот выбор предоставлен автору, а языки общения остаются неизменными — латышский, русский и английский. Организаторы фестиваля обеспечат техническую сторону и позаботятся об общей атмосфере.

"Ежегодно мы сообща формируем программу Фестиваля общения Lampa — именно поэтому она получается столь яркой и разнообразной. Благодаря оригинальности авторов, на фестивале проходят мероприятия для всех возрастов и на любой вкус. На этот раз, видя овладевшую миром неуверенность в будущем, мы решили оставить тему фестиваля открытой. Приглашаем авторов отдаться полету мысли, быть свободными и творческими при выборе формы и содержания мероприятий. Будем рады любой интересной идее. Особое внимание уделим тем, кто отважится реализовать новые, непривычные форматы", — отмечает куратор программы фестиваля Эгита Прама.

Прежде чем отправить заявку, просим ознакомиться с гидом Lampa по проведению мероприятий (на латышском языке), он находится здесь, а также посетить бесплатный онлайн семинар, который Эгита Прама проведет 23 февраля в 16.00 на странице Lampa в Facebook. На семинаре можно будет узнать о порядке проведения фестиваля в этом году, основных принципах устройства мероприятий, о том, как проходит конкурс, и, что немаловажно, получить подсказки для более успешного его прохождения.

Для посетителей вход на фестиваль бесплатный, а расходы на организацию покрываются из пожертвований, грантов и софинансирования со стороны участников. Сумма софинансирования зависит от времени и фестивальной площадки, выбранной автором мероприятия. Также, каждый автор может претендовать на бесплатное участие.

На фестивальной площадке Устойчивого развития Swedbank Latvija предоставляет организациям и частным лицам возможность бесплатного проведения мероприятий, связанных с устойчивостью климата и среды.

Представительство British Council в Латвии на сцене Латвийских регионов предлагает бесплатное участие частным лицам и организациям, основная деятельность либо место жительства которых находится вне Риги, и чья тема мероприятий обращена к значительным процессам и вопросам сообществ, расположенных в регионах Латвии.

Фонд открытого общества DOTS предлагает индивидуальным участникам ограниченное количество бесплатных мест для проведения мероприятий на любую тему, а для общественных организаций и социальных предприятий — для проведения мероприятий на темы общественного блага.



Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте фестиваля — здесь.

О Фестивале общения Lampa

Фестиваль общения Lampa — это место для обмена мыслями в духе свободы и взаимоуважения, площадка для содержательных разговоров, оттачивания интеллекта и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная платформа для всех, кому есть что сказать, для всех, кто готов выслушать. Ведущей целью фестиваля является укрепление в Латвии культуры диалога — демократической, дискуссионной и полной взаимоуважения.

В команду организаторов фестиваля входят: Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Самоуправление Цесисского округа, агентство управления коммуникационными технологиями "Deep White", рекламное агентство "Armadillo", а также представительство "British Council" в Латвии.

Проведение фестиваля также поддерживают "Latvijas Finieris", "LMT", "Enefit", "SCHWENK Latvija", "Omniva", "Neste Latvija", "Rimi Latvija", а также Фонд интеграции общества из средств, выделяемых Министерством культуры из государственного бюджета Латвии.

Подробнее о фестивале — ЗДЕСЬ.