Найденный остов старинного корабля пришлось вновь затопить — в Латвии нет ресурсов на его сохранение

Найденный на болдерайском пляже фрагмент 150-летнего деревянного корабля решено вновь затопить, поскольку в Латвии нет ресурсов для его сохранения. Об этом сообщает LSM.

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Уникальные остовы старинного корабля были размыты волнами в сентябре 2021 года. Уже тогда исследователи выразили обеспокоенность, что дальнейшая консервация и сохранение находки потребует очень серьезных знаний, средств и ресурсов, которых в их распоряжении нет.

Оставаться на месте фрагмент долго тоже не мог — его бы повредила и разрушила стремительная береговая эрозия. Поэтому несколько недель назад специалисты раскопали остов, отбуксировали его на понтонах по воде и затопили в безопасном месте — в акватории Вецдаугавы.

"К сожалению, крупный остов пришлось снова потопить, потому что музея, который бы взял на себя его консервацию и экспозицию, в Латвии нет. Иная ситуация в Эстонии — там недавно открылся Морской музей, в котором уже выставлены похожие и даже более древние находки", — рассказал в интервью Латвийскому радио исследователь Янис Мейнертс.