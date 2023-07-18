"Наказания, вероятно, должны быть более суровыми". Стуканс ответил Ринкевичу на критику Генпрокуратуры

Действия, направленные против латвийского государства, должны наказываться более строго. Такое предположение после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем во вторник, 18 июля, сделал генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее Ринкевич подверг Генпрокуратуру критике за недостаточно понятные решения. В частности упоминались случаи, когда за нападение на молодого человека с украинским флагом прокуратура наказала виновника двумя годами лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, а также штраф гражданина Латвии на 15 500 евро за поддержку России.

Стуканс отметил, что "во время войны в Украине наказания, вероятно, должны были быть более суровыми, чтобы любой мог понять, что такое поведение недопустимо в Латвии".

Генпрокурор также указал, что он не может повлиять на ужесточение наказаний в определенных ситуациях — подобное вмешательство противоречило бы уголовно-процессуальному закону.

Ранее Ринкевич вызвал Стуканса на встречу, чтобы обсудить "политику наказаний в стране". Во время встречи президент попросил разъяснить, каковы соображения прокуратуры в отдельных случаях относительно пенитенциарной политики и критериев, используемых при вынесении приговоров, и как достигается несогласованность пенитенциарной политики в судебных постановлениях и постановлениях прокуратуры.

По итогам встречи Стуканс сделал вывод, что "Генпрокуратуре следует лучше разъяснять свою позицию общественности".