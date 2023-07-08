"Наша Латвия одна и в то же время для каждого — своя". Эдгар Ринкевич вступил в должность президента страны

На торжественном заседании Сейма Эдгар Ринкевич дал присягу, вступив в должность президента Латвийской Республики. "Наша Латвия одна и в то же время для каждого своя. Неоднородна. Склонна быть противоречивой и меняющейся, иногда под влиянием внешних обстоятельств.Во время моего президентства я буду выступать за создание современной и сильной Латвии, за законную и справедливую Латвию, за благополучие людей, за инклюзивное и уважительное общество. И мы все можем достичь этого, работая вместе", — заявил в своей первой речи в статусе президента Эдгар Ринкевич.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ринкевич стал седьмым президентом страны, избранным после восстановления государственной независимости, и десятым — с учреждения Латвийского государства.

"Я клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать Сатверсме Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести", — такой текст присяги произнес с трибуны Сейм новоизбранный президент.

Затем политик заверил документ с текстом торжественного обещания своей подписью, и эта бумага ушла в архив. С этого момента и в ближайшие четыре года президент Латвии — Эдгар Ринкевич.

Новый президент страны выступил в Сейме с первой речью в новом статусе. Полный текст президентской речи — здесь. Портал Delfi приводит самые яркие цитаты.

О правах человека, свободе слова и борьбе с картелями



"Государство должно быть как правовым, так и справедливым, к тому же справедливым не только абстрактно, но и в конкретных ситуациях. Государство не может функционировать исключительно с точки зрения силы или юридического формализма. Каждое государственное должностное лицо должно изменить свое отношение и правосознание — мы должны перестать зацикливаться на процессе, инструкциях и пунктах и ​​сосредоточиться на результатах и ​​поддержке наших людей", — сказал президент страны.

Президент подчеркнул, что Латвия должна правовым и справедливым государством по отношению к каждому, "человеку Латвии, ее гражданин должен чувствовать свою принадлежность (Латвии), защищенным с правовой точки зрения и в безопасности".

Одним из приоритетов государства должна стать борьба с коррупцией, преступностью и картелями, считает Ринкевич. Глава государства отметил, что "мы должны понять, почему тот или иной громкий уголовный процесс терпит неудачу и почему тот или иной приговор вызывает больше вопросов, чем ответов".

"Свобода слова и средств массовой информации является основой демократии. Это особенно важно подчеркнуть сейчас, когда идет борьба с российской пропагандой и разжиганием ненависти. В наших общих интересах защищать редакционно независимые государственные и частные медиа, помогая тем самым бороться с дезинформацией и фейковыми новостями", — заявил Ринкевич: "В Латвии права каждого человека должны уважаться и защищаться в соответствии с самыми высокими ценностями и стандартами прав человека. Я готов тесно сотрудничать с законодательной, исполнительной и судебной властью для достижения этих целей".

"Коррупция в сфере нацбезопасности равносильна госизмене".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



"Война России и геноцид в Украине создали новую суровую реальность. Миру, Европе и нашему региону угрожают имперская Россия и режим Лукашенко. У внешней политики нашего государства нет и не будет времени на ошибки. Нам и впредь нужно будет действовать быстро, решительно и мудро", — сказал бывший министр иностранных дел.

Ринкевич подчеркнул, что "внешняя политика и политика безопасности Латвии останутся неизменными — Латвия будет выступать за сильные и эффективные НАТО, Европейский Союз, международный порядок, опирающийся на право, и за тесное сотрудничество с нашими друзьями и союзниками".

"Мы будем продолжать поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины. Мы будем продолжать бороться с российским империализмом и мировой идеологией, опирающей на зло", — заверил Ринкевич, поблагодарив всех латвийских патриотов, помогающих Украине. "Таким образом вы укрепляете и нашу страну", — сказал президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что "внутренняя безопасность так же важна, как и внешняя".

"При этом очень важно, чтобы каждый евро был эффективно инвестирован. Бюрократизм, бездействие, нецелевое использование денег и коррупция в сфере национальной безопасности, особенно в условиях гибридной войны, равносильны государственной измене. Мы должны относиться к этому с крайней нетерпимостью.", — акцентировал Ринкевич.

Экономика, демография, социальное неравенство: диагнозы знаем, лечение не помогает



"Мы уже давно поставили себе правильные диагнозы, только лечение не работает. Нам нужно собраться и начать работать вместе, а не борясь друг против друга. Наша большая проблема — демография. Для повышения рождаемости недостаточно только пособий. Нужно инвестировать в качественное образование, здравоохранение и доступное жилье для семей. И все это надо делать не по отдельности, а комплексно. Мы все это знаем, мы мастерски пишем планы, стратегии и видения. Однако когда-то эти планы должны быть реализованы", — так охарактеризовал ситуацию в народном хозяйстве страны Ринкевич.

По его словам, конкурентоспособность страны напрямую зависит от того, насколько успешна политика государства в сфере предпринимательской деятельности, науки, образования и инноваций. Ринкевич подчеркнул, что конкурентоспобность зависит и от того, есть ли условия для создания экспортоспособных латвийских предприятий в сферах с высокой добавленной стоимостью.

Глава государства отметил, что Латвии необходимо формировать четкую политику в сфере энергетики — как для развития предпринимательства, так и для достижений Европейского зеленого курса.

Также Ринкевич акцентировал, что серьезным препятствием для роста является неравенство — причем как социальное, так и региональное.

"Социальный разрыв в нашем обществе слишком велик. Принимая решения, давайте помнить, как они повлияют на каждого человека, а также как помогут преодолеть этот разрыв. Нам нужно добиться такого развития во всей стране, которое снизит региональное неравенство. Это предусматривает стимулирование инвестиций и развития в сельских районах путем создания инфраструктуры, возможностей трудоустройства и общественных услуг", — сказал Ринкевич.

Смысл и богатство Латвии — это люди. Вне зависимости от национальности



"С этой трибуны я уже призывал вас не бояться мечтать и иногда разбивать "стеклянный потолок". Сегодня ваши мечты — будущее Латвии", — отдельно обратился президент к молодежи: "Для многих из вас ваши родители, бабушки и дедушки заложили фундамент будущей жизни. Латвия их дом. Благодаря их поддержке именно вы сформируете нашу страну в будущем. Конечно, возможности в мире велики, и ими нужно воспользоваться. Особенно в молодости. Недопустимо, чтобы молодежь уезжала из страны, потому что рынок труда требует русского языка. Недопустимо, чтобы молодые люди выбирали другие страны, потому что по разным причинам они не чувствуют себя услышанными и поддержанными в Латвии. Наш долг как политиков сделать Латвию своим домом".

"Уважаемые люди Латвии! Более 200 лет назад руйенский пастор Густавс Бергманис сказал, что Латвия — это не долина печалей, Латвия — это райский сад. Президент Вайра Вике-Фрейберга процитировала его слова ровно 24 года назад с этой трибуны.Это ответственность каждого поколения. Это наше время работать так, чтобы наши дети и дети детей захотели жить в этом саду", — сказал Ринкевич.

"Смысл и богатство существования нашей страны — это люди Латвии. Это граждане Латвии, которые хотят жить, работать, а также развиваться в свободной, демократической и безопасной стране. Наши люди, независимо от национальности, религиозных или политических убеждений, являются главной ценностью Латвийского государства. И это не громкие или патетичные слова. Это люди, которые живут и объединяются вокруг идеи латвийской государственности. Уважают и чтут Сатверсме. Это все люди, которые говорят на государственном языке и уважают государственный язык — латышский. И прежде всего — любят свою страну, гордятся страной и своими латвийскими людьми", — такими были завершающими слова первой речи президента страны Эдгара Ринкевича.

Как Ринкевич пришел к избранию президентом Латвии



До избрания президентом страны 11 лет, 8 месяцев и 11 дней Ринкевич бессменным министром иностранных дел, о чем он сам напомнил в соцсетях 7 июля, прощаясь с коллегами в МИД.

Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.

Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра — политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.

В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.

С 2002 по 2003 год Ринкевич — заместитель главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.

Когда Затлерса не переизбрали на второй президентский срок и он занялся политикой, Ринкевич в 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса, а в начале 2012 года вступил в Партию реформ Затлерса.

Ринкевич сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а затем и в обоих правительствах Кришьяниса Кариньша.

Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию "Единство". На выборах в 14-й Сейм был избран в парламент по списку объединения "Новое Единство".

Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командиром Большого креста ордена Виестура, удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.