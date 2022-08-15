Насилие над педагогами: директорам школ могут разрешить отправлять провинившихся детей на домашнее обучение

Желая защитить педагогов от насилия в школах, в Сейме продвигаются поправки к закону, которые вызвали многочисленные возражения со стороны организаций по защите прав детей. Инициатива предусматривает, что директор школы сможет принимать решение об обучении ребенка в семье, а не в образовательном учреждении, если ученик неоднократно совершал насилие по отношению к педагогам или одноклассникам. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Насилие в школах довольно распространено в Латвии. Об этом свидетельствуют международные исследования, в которых делается вывод, что примерно треть подростков сталкивались с унижением и издевательствами в школе. Учителя также не защищены от насилия в своей работе. Среди инициаторов изменений, предусматривающих предоставление директору права решать об условном исключении учащегося из школы, возложив его образование на семью, также является внефракционный депутат Сейма Эвия Папуле. Суть предложения в защите педагогов.

"Причиной для этого были не только предложения профсоюза, но и разговоры и статистика, а дискуссии с учреждениями показывают, что по крайней мере 50 случаев дошли до суда. Это значит, что это не мало, поскольку учителя не всегда являются теми, кто будет сам себя защищать", — пояснила Папуле.

Глава комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") также поддерживает такую инициативу, приводя в качестве основы тревожные тенденции в школах.

Однако данных о том, которые показали бы актуальную ситуацию с насилием в школах, нет. Госполиция не ведет подсчет случаев насилия в отношении педагогов, но тенденции изучались три-четыре года назад. В то время фиксировалось от 10 до 20 таких случаев в год.

Омбудсмен и организация Dardedze резко выступили против поправок. В ответе Минюста также говорится, что такие изменения серьезно ограничат право ребенка на образование. И вместо того, чтобы избавляться от таких детей, школам следует замечать поведенческие проблемы и работать с детьми.

Как указала руководительница Отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравеле, родители могут быть не способны дать образование ребенку самостоятельно в семье. У ребенка останутся проблемы с поведением, а также добавятся пробелы в учебы, подчеркнула Гравеле.

В Сейме планируется обсуждения того, в каких случаях директор должен решиться на такой шаг, и если дойдет до этого, как поддержать ребенка и семью. Возражения защитников прав детей также будут выслушаны. Хотя омбудсмен подчеркнул, что выступает против поправок. В Государственной службе качества образования заявили, что таких случаев будет немного.