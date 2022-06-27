Не забывайте охлаждаться: рижан и гостей столицы призывают пользоваться фонтанчиками с питьевой водой

Учитывая, что в Риге, как и во всей Латвии, на этой неделе ожидается очень сильная жара, самоуправление призывает жителей быть осторожными, а также пользоваться бесплатными фонтанчиками с питьевой водой, сообщили агентству LETA в Управлении коммуникацией Рижской думы.

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Дума напоминает, что бесплатные краны с питьевой водой доступны в Верманском саду, Зиедоньдарзсе, на Эспланаде, в Межапарке у входа в Рижский зоопарк, на детской площадке на улице Кр. Барона, на Ратушной площади и в других местах.

Рижская дума также призывает всех желающих посетить одно из столичных мест для купания — таких в Риге восемь. В море разрешается плавать в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, а в Даугаве — на Румбуле, Кипсале, Луцавсале и в заливе Луцавсалы. Также купаться разрешено на озере Бабелиша.

Неофициальным местом для купания является Кишэзерс, однако там, как и в официальных купальнях, дежурят сотрудники Службы спасения Рижской муниципальной полиции.

Для того, чтобы освежиться в жару, у жителей также есть возможность воспользоваться бассейном в Зиедоньдарзсе и Гризинькалнсе.

Кроме того, рижан и гостей столицы призывают помнить о профилактике и в жаркую погоду носить легкую хлопковую или льняную одежду, которая не замедляет выделение пота, пить как можно больше жидкости, время от времени опрыскиваться холодной водой, увлажняя хотя бы лицо, шею и ладони.

Также необходимо следить за маленькими детьми и сениорами, будить их, если они заснули на солнце.

Как сообщалось ранее, сегодня и завтра, 28 июня, в Латвии объявлено красное предупреждение в связи с экстремальной жарой.