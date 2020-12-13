Nekā personīga: за последнюю неделю в Латвии Covid-19 заболели 512 работников здравоохранения

В течение последней недели в Латвии Covid-19 заболели 512 работников здравоохранения, из которых 378 — врачи, медсестры и санитары. Об этом сообщает Nekā personīga.

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Согласно официальным данным, из общего числа тех заболевших, у которых установили источник заражения, в 12% речь шла о заражении в медицинских учреждениях. С начала пандемии в Латвии коронавирусом заболели полторы тысячи врачей, медсестер и санитаров. В больницах, стационарах и поликлиниках заразились 1200 пациентов и клиентов.

Госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко признается, что в настоящее время к лечению больных с Covid-19 максимально подключены все медики. Журналисты также узнали, что теперь на самоизоляцию отправляют не всех медиков, контактировавших с пациентами, у которых констатирован Covid-19.

Также журналисты Nekā personīga выяснили, что в центрах социального ухода работают заболевшие коронавирусом сотрудники, у которых нет симптомов болезни, они занимаются уходом за заразившимися постояльцами. Такая же возможность обсуждается и Латвийском Онкологическом центре, где заболели и сотрудники, и пациенты.

Врачебный директор Рижской Восточной клинической университетской больницы Харалдс Плаудис сообщил, что этот вопрос может обсуждаться, но необходимо смотреть, как ситуация будет развиваться в динамике.

"На данный момент я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал он.

В свою очередь глава правления Рижской клинической университетской больницы П. Страдыня Риналдс Муциньш отметил, что пока больница не дошла до обсуждения такого вопроса, но ситуация ухудшается, поэтому, принимая во внимание опыт других стран, такой вариант также исключать нельзя.

По прогнозам Министерства здравоохранения, к Новому году в латвийских больницах могут оказаться около 1000 пациентов, поэтому к этой ситуации надо подготовиться. При этом, согласно прогнозам Университета Вашингтона, количество заболевших Covid-19 в латвийских больницах к середине января достигнет 1500 человек.

Nekā personīga узнала, что в начале осени Центр медицины катастроф (ЦМК) предложил чрезвычайное решение — направлять больных Covid-19, у которых нет сопутствующих заболеваний, в сельские больницы. В таком случае под угрозу не будет поставлено оказание неотложной медицинской помощи в больших медицинских учреждениях.

ЦМК предложил создание гибридных больниц — зданий и больниц, предназначенных только для лечения Covid-19. Однако Министерство здравоохранения с реализацией этого плана не спешит.