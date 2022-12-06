NEPLP из соображений безопасности аннулировал лицензию телеканала "Дождь"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) на своем заседании, оценив ситуацию, решил аннулировать латвийскую лицензию российского независимого телеканала "Дождь".

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Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш пояснил агентству LETA, что решение принять с учетом государственной безопасности и общественного порядка.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией", возможное выражение поддержки российской армии. Также была оценена полученная от Службы государственной безопасности информация, содержание которой Аболиньш не разглашает.

"Оценив совокупность нарушений, НСЭСМИ обрел уверенность, что руководство телеканала "Дождь" не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", — сказал глава NEPLP.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что "Дождь" транслирует свои программы не только на телевидении, но и на платформе Youtube, NEPLP попросит об установке геоблокировки канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент стал недоступен в Латвии. "В России они могут свободно вещать в Интернете", — добавил Аболиньш.

"Это решение показывает, что Латвия — правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия впустила в страну большое количество связанных с Россией СМИ, которые могут здесь свободно работать. Наказан был только телеканал "Дождь", который нарушил закон", — добавил Аболиньш.

Решение НСЭСМИ может быть обжаловано.

Ранее Аболиньш призывал не политизировать этот вопрос, оставив принятие решения компетентным органам.

Как сообщалось, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <…> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Как заявил главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ. "В связи с этим важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации".

"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям", — написал Дзядко в Twitter.

Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы "Здесь и сейчас" заявила, что "Дождь" решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, который вел программу в четверг и высказался в поддержку российской армии.