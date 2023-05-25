Непрерывное проживание и знание госязыка: изменятся требования к репатриантам для получения постоянного ВНЖ

Сегодня, 25 мая, Сейм концептуально поддержал поправки к законам, которые предусматривают выдачу временного вида на жительство (ВНЖ) на пять лет репатриантам, получившим статус, и членам их семей, а также выдачу постоянного вида на жительство, если лицо в течение этих пяти лет непрерывно проживало в Латвии и освоило государственный как минимум на уровне А2.

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Цель законопроектов — уменьшить угрозу внутренней безопасности Латвии, ограничив приток в Латвию лиц, въезд которых не соответствует основной идее, содержащейся в преамбуле закона о репатриации, — способствовать возвращению соотечественников, покинувших Латвию из-за угроз геноцида, войны или ассимиляции.

Как до, так и особенно после вооруженного конфликта на Украине, развязанного Россией, ответственные органы констатировали рост заинтересованности российских граждан в эмиграции из России с целью переезда на постоянное жительство в Латвию.

Несмотря на то, что были введены различные механизмы, которые временно препятствуют въезду и пребыванию в Латвии граждан России, после вторжения России в Украину количество заявлений на получение вида на жительство, принятых латвийскими дипломатическими и консульскими представительствами за рубежом и направленных в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), продолжает увеличиваться, особенно со стороны граждан России — репатриантов.

В настоящее время репатрианту выдается постоянный вид на жительство на основании первого заявления, что дает возможность лицам постоянно находиться в Латвии, свободно передвигаться по территории стран-участниц Шенгенского соглашения, получать медицинские услуги и другие социальные гарантии без необходимости доказать, что лицо действительно проживает в Латвии, а также знает государственный язык.

Проект предусматривает, что с 1 июля 2023 года в случае положительного решения репатриантам будет выдаваться временный ВНЖ сроком на пять лет.

С 1 июля 2023 года также предполагается исключить положения о материальной и социальной помощи репатриантам.

С 1 января 2024 года граждане третьих стран латышского или ливского происхождения и члены их семей будут иметь право запросить временный вид на жительство на пять лет в соответствии с процедурами, установленными законом об иммиграции.

Необходимость ужесточения норм связана, в частности, с тем, что документы подаются с поддельными отметками о национальности и штампами о легализации документов, причем возможности обнаружения этих подделок довольно ограничены. За последние годы проведено 217 проверок по подозрению в подделке документа, возбуждено не менее 80 уголовных дел, аннулировано или отклонено не менее 200 видов на жительство.