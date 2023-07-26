"Ни один микробиолог не скажет вам, что купаться безопасно". Глава Bior об утечке сточных вод в Лиепае

Купаться в море на пляжах Лиепаи после утечки сточных вод небезопасно. Такое мнение в эфире TV24 высказала директор научного института Bior, микробиолог Ольга Вилциня. Об этом пишет Latvijas Avīze.
Вилциня не стала прогнозировать, как долго будут ощущаться последствия утечки, но ясно, что влияние есть, и особенно оно ощущается в Лиепае, поскольку это летний курортный город.
"Ни один микробиолог в мире в такой ситуации не скажет вам, что купаться безопасно", — заявила эксперт.
На вопрос о возможной продолжительности действия ограничений она заявила, что речь идет о нескольких неделях. У ответственных служб должна быть уверенность в том, что "все достаточно растворилось, перемешалось и ушло в море".
Вилциня подчеркнула, что в сточных водах содержатся фекалии, моча и другие биологические жидкости.
"Но не нужно думать, что сточные воды как туалет. Сточные воды — это и продовольственные предприятия, в том числе бойни, которые используют эту общую систему", — отметила она.
Кроме того, сточные воды попадают в очистные сооружения из общих городских коллекторов.
"У меня нет информации о том, сколько в Лиепае таких предприятий, но риск заключается не только в человеческих заболеваниях. Мы говорим и про животных. Там целый ряд бактерий, это вирусы, паразиты", — сказала микробиолог.
Вилциня также добавила, что в нормальных условиях прошедшие через очистные сооружения сточные воды достаточно чистые.
Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 23 июля, в Лиепае, в Шкеде, обрушилась стенка резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате неочищенные сточные воды просочились в море.
После аварии на очистных сооружениях многие туристы стали отменять свои резервации в гостиницах или вовсе покидать отели в Лиепае.