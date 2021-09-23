НКП и Кайминьшу пока не удалось лишить Лембергса доступа в Сейм

После острых дискуссий и взаимных упреков парламентарии не поддержали законопроект, который предусматривал запрет на посещение Сейма для подсанкционных депутатов. По сути запрет относился к находящемуся в тюрьме Айвару Лембергсу.

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Большинство депутатов не поддержало разработанные в 2020 году членами Новой консервативной партии (НКП) поправки к Закону о правовом состоянии и пенсиях депутатов Верховного совета Латвийской Республики.

Авторы поправок указали, что изменения необходимы для установления ограничений для бывших депутатов Сейма или Верховного совета, в отношении которых действуют международные или национальные санкции, санкции от государства-участника Европейского союза или страны, подписавшей Североатлантический договор. Запрет на посещение Сейма должен был бы "уменьшить противоправное влияние этих лиц на законодательную власть".

Поправки поддержали только фракции НКП и Национального объединения. Против изменений в законодательстве выступили Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), "Новое Единство" и "Согласие". Депутаты партии "Развитие/За!" от голосования воздержались.

После такого результата голосования Артусс Кайминьш назвал предложенные поправки "законом анти-Лембергса".

Свое удивление также не скрывал и депутат от НКП Кришьянис Фелдманс, которого особенно озадачило то, что Андрей Юдин (JV) проголосовал против поправок.

"Юдин провел в Сейме много лет. Он всегда высказывал упреки, что дело Лембергса рассматривается слишком долго, а теперь он его защищает. Несмотря на то, что должно пройти рассмотрение поправок во втором и третьем чтениях, символично, что концептуально предложение не поддерживается", — заявил Фелдманс.

В свою очередь Юдин пояснил, что его оценка поправок всегда будет основана на юридических факторах, исключая политический аспект.

"Я не могу выключить в себе юриста",— заявил депутат, призвав депутатов "работать на благо народа, а не телевизионных новостей".

Между тем Инесе Либиня-Эгнере указала, что она не поддерживает предложенные поправки, поскольку с юридической точки зрения они недальновидны.

"Речь идет о формальном запрете, который можно просто обойти, поскольку конкретный человек сможет посещать Сейм другими способами",— отметила Либиня-Эгнере.

Она подчеркнула, что не имеет значения, в каких предпосылках были согласованы решения, но более важно предоставить общественности четкий механизм, позволяющий увидеть, как они были приняты.

Как сообщалось ранее, большая часть Юридической комиссии Сейма спустя полтора года поддержала предложение НКП. Оно заключается в том, чтобы запретить заходить в здание парламента тем депутатам, на которых наложены определенные санкции.

В Латвии есть только один бывший депутат, против которого установлены международные санкции — это депутат Вентспилсской думы и бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, против него санкции ввели США.

Поправки подали депутаты фракции НКП в Сейме, также к ним присоединился и не принадлежащий к фракциям Артусс Кайминьш.