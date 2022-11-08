"Новое Единство": непонятно, кого представляет Пиленс

Непонятно, кого представляет и в каком качестве выступает политик "Объединенного списка" Улдис Пиленс, заявила представитель "Нового Единства" Эвика Силиня в передаче Šodienas jautājums.

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Она напомнила, что меморандум о сотрудничестве подписали должностные лица "Объединенного списка", а Пиленс не является должностным лицом, но при этом участвует в переговорах. "Господину Пиленсу, участвуя в переговорах, стоило бы понять, кого он представляет", — подчеркнула она.

Она добавила, что все еще ожидается ответ "Объединенного списка" насчет предложенного разделения портфелей.

Как сообщалось, действующий премьер Кришьянис Кариньш сказа, что политики берут паузу в переговорах.

Кариньш сначала ожидает от ОС ответа на предложение о разделении сфер ответственности, а представители ОС первоначально хотят работать над декларацией правительства.

Кариньш заявил агентству LЕТА, что ждет "ясного ответа" от представителей ОС, "готовы ли они двигаться вперед или нет".

Один из лидеров ОС Эдгар Таварс с оптимизмом смотрит на возможность достижения соглашения для продолжения работы по формированию правительства.

Он рассказал агентству LЕТА, что в ходе трехсторонних переговоров между "Новым Единством", ОС и Национальным объединением в пятницу было достигнуто соглашение, и ОС согласен с предложенной Кариньшем пропорцией должностей в правительстве.

При этом остается неясным, могут или не могут быть министрами не избранные в Сейм люди, а это может иметь значение для должности министра здравоохранения.

По словам Таварса, для того, чтобы ОС делегировал своих представителей в правительство, сначала должно быть ясно, как будущая коалиция намерена развивать страну во всех сферах. Прежде чем определиться со сферами ответственности и будущими действиями, важно знать, не объявит ли вскоре министр финансов о сокращении финансирования одной из отраслей. Важно первоначально договориться о том, что приоритетом будет экономическое развитие, а также о том, что необходимо делать в сфере здравоохранения, образования и др.