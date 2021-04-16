Новые случаи Covid-19 в Латвии: лидируют Рига, Даугавпилс и Лиепая
Foto: LETA

За последние сутки больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге в четверг зафиксировано 182 новых случая коронавируса, а число заболевших за последние 14 дней — 2280 человек.

В Даугавпилсе выявлено 28 новых случаев Covid-19, в Лиепае — 26, в Резекне — 21, в Елгавском крае — 18, в самой Елгаве — 17, в Талсинском крае — 16.

За последние 14 дней в Риге зафиксировано 2280 новых случаев коронавируса, в Елгаве — 368, в Даугавпилсе — 284, в Огрском крае — 204, в Юрмале — 183, в Резекне — 167, в Лиепае — 146, в Саласпилском крае — 119, в Кекавсокм крае — 116, в Гулбенском крае — 111. В других районах и городах количество новых заболевших не превысило 100 человек.

В четверг в Латвии выявлено 612 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек.

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