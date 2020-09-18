Новый глава Совета по конкуренции: мусорная монополия — временная, жалуйтесь лучше на латышском языке

Когда цены на лекарства и номерные знаки автомобилей станут ниже? Почему государственных и муниципальных предприятий должно быть как можно меньше, а частников — больше? Можно ли жаловаться на русском языке? На вопросы журналистов Валентины Артеменко и Кристины Худенко в передаче "Действующие лица" LR-4 ответил новый глава Совета по конкуренции Юрис Гайкис.

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Гайкис приступил к обязанностям на этой неделе. До того долгое время был директором налогового управления СГД, а позже — главой Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности (ВТЭК).

Про свою работу во врачебной комиссии ВТЭК. Зарплаты подняли. Теперь врачи в очереди на работу во ВТЭК стоят. Все работает очень хорошо. Сроки решений не затягиваются. Главные проблемы, которые приходится решать — не медицинские, а социальные — большинство людей проходят ВТЭК, чтобы получить пособия по инвалидности.

Про Совет по конкуренции Латвии. В Совете три участника и 40 наемных работников — юристы, экономисты и другие. Будем их обучать и привлекать сильных экспертов, повышая зарплату. Сейм одобрил увеличение бюджета на ближайших три года. В планах — сделать структуру независимой от Министерства экономики. С этого года наблюдаем также за предприятиями, в которых есть доли государства или самоуправления. Обществу все это выгодно: повышение уровня конкуренции снижает цены.

Про высокие цены на лекарства. Совет по надзору исследовал этот рынок и передал свои рекомендации Минздраву — теперь все в их руках. Они издадут нормативные акты, тогда и посмотрим, что станет с конкуренцией.

Про монополию на вывоз мусора. Сейчас дело Tirīga (во времена Ушакова Рижская дума заключила монопольный контракт по вывозу мусора на 20 лет, — прим. Ред.) находится в расследовании. Пока оно идет, Рига поделена на четыре зоны, у каждой — свой оператор, которого пока не сменить. Это временное решение, чтобы город не утонул в мусоре. Потом будем делать все, чтобы в этой сфере была открытая конкуренция — Рижское самоуправление должно найти решение.

Про высокие комиссии управления пенсионными накоплениями 2-го уровня Латвии (расценки выше, чем в Швеции, в 10 раз). Мы рассматривали этот вопрос и считаем, что дело тут не в отсутствии конкуренции — этот рынок свободен. Просто людям надо самим активно менять управляющих, тогда игроки рынка будут вынуждены снижать свои расценки.

Про предприятия государства и самоуправления. Я за то, чтобы государства и самоуправления не участвовали в рынке. Но есть стратегические сферы, которые важны для населения, а желающих делать на этом частный бизнес нет — только тогда этим может заниматься государство или самоуправление. Например, если нет частников, желающих вывозить мусор в маленьком городе, — это должно организовать самоуправление. Пока же таких предприятий слишком много.

Про неравную конкуренцию госкомпаний и частников. Надо сделать, чтобы госкомпании, если они уж есть, работали по тем же правилам, что и частные. Совет дал рекомендацию: если госкомпания что-то делает для себя, то она не может предлагать эту услугу на свободный рынок, чтобы не портить конкуренцию. Наглядный пример, когда полиция решила параллельно своей работе на государство оказывать платные охранные услуги (объединение Apsardze) на частных объектах — это недопустимо, потому что они получали дотации от государства.

Про влияние государства в транзитной сфере (Latvijas Dzelzceļš, аэропорт "Рига", Latvijas pasts). В этих сферах надо создавать ситуацию, чтобы государственная инфраструктура стала доступна всем заинтересованным участникам. Они ведь не будут строить вторую железную дорогу.

Про цены на номерные знаки автомобилей (в Латвии — одни из самых дорогих в мире). Совет по конкуренции расследовал это. Оказалось, одним из условий закупки было требование, что номерной знак надо делать за час — такая возможность была лишь у того, кто уже этим занимается. Совет дал предложение Министерству транспорта и CSDD, чтобы в следующую закупку они не наступали на те же грабли — условия закупки должны быть доступными большему числу претендентов. Проверим.

Про то, как жаловаться в Совет по конкуренции. Можно писать и звонить. Лично и анонимно. Государственный язык у нас латышский, поэтому отвечаем только на письма на латышском языке. Но письма с информацией на русском тоже обязательно прочтем, правда, ответа может и не быть.