Новым генсеком Еврокомиссии стала представительница Латвии

Илзе Юхансоне утверждена в должности генерального секретаря Еврокомиссии, написал у себя в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Ринкевич поздравил Юхансоне с назначением, написав, что коллегия комиссаров ЕС "сделала отличный выбор, подтверждающий способности и опыт Илзе в европейских и международных делах". Ринкевич пожелал Юхансоне успехов на "самой высокой должности в гражданской службе ЕС".

Юхансоне выполняла обязанности генерального секретаря с лета прошлого года, когда с должности ушел ее предшественник Мартин Зелмайр. С тех пор из аутсайдера среди кандидатов на эту должность она превратилась в фаворита, написало издание Politico.

В 2015 году тогдашняя чрезвычайный и полномочный посол Латвии в постоянном представительстве ЕС Юхансоне была назначена на должность заместителя генерального секретаря Еврокомиссии.

Кандидатами на должность генерального секретаря Еврокомиссии являются также Жан Эрик Паке (Франция), который руководит сейчас Генеральным секретариатом по исследованиям и инновациям, и Даниэль Кальеха Креспо (Испания), который руководит Генеральным директоратом по окружающей среде.

Юхансоне работала в МИД с 2008 года, была заместителем госсекретаря, руководителем дирекции ЕС. Перед тем, как начать работать в МИД, занимала высокие посты в министерствах иностранных дел и юстиции.