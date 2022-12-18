Новым заместителем мэра Риги избран Эдвардс Ратниекс

Депутаты Рижской думы избрали Эдварда Ратниекса (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) заместителем председателя Рижской думы. За избрание Ратниекса вице-мэром Риги проголосовали 39 депутатов, против выступили четверо, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Эдвардс Ратниекс получил профессиональную степень магистра права и квалификацию юриста в Латвийском университете. Новоизбранный вице-мэр в свое время был президентом Студенческого союза Латвии и председателем Общественно-консультативного совета Национального совета электронных СМИ, работал юристом на разных должностях, был главным редактором портала и телеведущим. В последние годы возглавлял Научный совет при министерстве сельского хозяйства, работал советником министра по вопросам образования и науки.

Ратниекс ранее имел опыт муниципальной работы. Он работал в Рижской думе в качестве служащего, а с ноября этого года он является депутатом городской думы.

Ратниекс сменит Смилтенса

У председателя Рижской думы три заместителя. Одним из них стал Ратниекс.

Как сообщалось, выдвижение нового вице-мэра было необходимо, поскольку в Сейм был избран предыдущий вице-мэр Эдвард Смилтенс (Латвийское объединение регионов), который стал председателем Сейма.

При формировании коалиции Рижской думы было решено, что фракция Нацобъединения/ЛОР получит пост вице-мэра. Обе партии договорились, что сначала эту должность займет Эдвардс Смилтенс, представляющий Латвийское объединение регионов, а позже — глава фракции Нацобъединения/Латвийское объединение регионов Рижской думы Эйнар Цилинскис. В сферу ответственности вице-мэра этой фракции были отнесены вопросы сотрудничества Риги и прилегающих к столице населенных мест.

Цилинскис подчеркнул, что выдвижение Ратниекса на пост вице-мэра — это решение фракции, которое он полностью поддерживает. У Ратниекса много обязанностей как во фракции, так и в городской думе, которые он продолжит выполнять.

Последствия выборов в Сейм

По итогам парламентских выборов в Рижской думе происходят пока незначительные изменения в правящей коалиции.

В правящую коалицию Рижской думы входят фракция "Прогрессивных"/Par! , фракция Латвийского объединения регионов и Национального объединения, фракция "Нового Единства" и фракция "Консервативных". Мэр Мартиньш Стакис принадлежит к самой многочисленной фракции "Прогрессивных"/Par!, у остальных фракций — по должности вице-мэра.

То, что Ратниекс заменяет Смилтенса, избранного депутатом и спикером Сейма, сохраняет пост вице-мэра за фракцией Латвийского объединения регионов и Национального объединения.

Вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") представляет премьерскую партию, победившую на выборах в 14-й Сейм. Еще один вице-мэр Линда Озола из партии "Консервативные", которая провалилась на выборах, не преодолев 5%-й барьер.

Участником коалиции считалась и партия Latvijas attīstībai, связанная договором о сотрудничестве с "Прогрессивными"/Par!. Однако известно, что мэр Риги Мартиньш Стакис уже инициировал смещение с должности главы Комитета образования, культуры и спорта Ивету Ратинику (Latvijas attīstībai), ее может заменить Лайма Гейкина ("Прогрессивные"/Par!).