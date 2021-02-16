О достойной жизни. Фестиваль общения Lampa пройдет по всему Цесису

В конце лета — 20 и 21 августа — запланировано провести седьмой Фестиваль общения Lampa. Фестивальные мероприятия пройдут не только онлайн, но при благоприятной эпидемиологической ситуации и в городах Цесис. Чтобы не создавать толп в ограниченном пространстве Замковой площади, беседами и бурными обсуждениями планируется охватить весь город — скверы, улицы, парки и другие публичные пространства. Новый формат позволит ощутить "магию" живого общения и насладиться фестивалем в безопасной и спокойной обстановке.

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В ситуации, когда люди становятся жестче и резче в своих мнениях и отношении друг к другу, Lampa главной темой фестиваля этого года провозглашает уважение и достоинство. "Часто говорят — в спорах рождается истина. Даже если мы не согласны и не понимаем друг друга, только в уважительном разговоре можно прийти к общему знаменателю, взаимодействовать и двигаться к росту. Разговор без уважения становится борьбой, ведущей к поляризации общества, утрате взаимного уважения и даже насилию. В борьбе мнений, когда больше нет уважения, проигравшими будут все", — говорит Иева Морица, директор Фестиваля общения Lampa.

"В этом году мы хотим воодушевить общество и в то же время слегка спровоцировать на разговор о том, что такое жизнь, достойная человека; как сохранить самоуважение в отношениях; как уважение к природе, сегодняшним и завтрашним поколениям влияет на наши решения и как множить уважение в повседневном общении и в обществе в целом. Только в уважительном отношении и общении мы сможем сохранить демократию и вместе создавать страну, где человеческое достоинство является ценностью, а не пустым словом", — добавляет Иева Морица.

Команда Lampa берет с собой ценный опыт, полученный на предыдущем фестивале, который проводился в основном в цифровом формате, но надеется, что в этом году фестиваль общения можно будет провести не только не только онлайн, но и в городской среде Цесиса. При благоприятной эпидемиологической ситуации мероприятия планируется провести в разных частях города — скверах, улицах, парках, дворах. Разброс фестивальных площадок позволит избежать скопления людей и насладиться фестивалем в безопасной и спокойной обстановке.

"В условиях, в которых мы живем, нам ежедневно приходится считаться с возможными изменениями и приспосабливаться к ситуации. Прошлый год показал, что команда Lampa, организаторы мероприятий и посетители великолепно с этим справляются, поэтому и в ожидании нынешнего фестиваля мы готовы к разным поворотам событий. Пока остается только надеяться, что к концу лета распространение вируса уменьшится, и мы сможем снова общаться, глядя в глаза собеседнику", — говорит Иева Морица.

Программа фестиваля создается совместными усилиями, и этот год не станет исключением. Уже начиная с 1 марта и вплоть до 15 апреля любой желающий может подать заявку на проведение своего мероприятия на латышском, русском или английском языке. Выбор тем — безграничен. Подробная информация о проведении приема заявок будет озвучена 1 марта.

Больше информации о фестивале ищите на сайте.

Фестиваль совместно организуют Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White, рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонд интеграции общества, Федеральное министерство иностранных дел Германии, представительство Европейской комиссии в Латвии, а также компании Latvijas Finieris, Enefit и Schwenk Latvija.