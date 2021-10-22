Общественный транспорт Риги в локдаун: отнятые льготы и последние рейсы

Rīgas satiksme на период с 21 октября до 15 ноября откючило скидки на проезд для льготников. Однако вице-мэр столицы Вилнис Кирсис уже заявил: вакцинированным медикам, педагогам и социальным работникам, которым нужно ездить на работу и в локдауны, транспортные расходы во время локдауна все же будут компенсированы.

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Как и кому отключаются льготы?

Распоряжение Кабинета министров обязало Rīgas satiksme отменить льготный проезд в общественном транспорте на время локдауна. В Риге теми или иными скидками на проезд пользуются около 440 тысяч льготников. Категорий льготников — много: пенсионеры, школьники, многодетные родители, инвалиды, студенты, учителя, медики, социальные работники, работающие в учреждениях, подчиненных Департаменту благосостояния Рижской думы. Какие-то категории жителей — например, неработающие пенсионеры и все школьники — ездили до сих пор в общественном транспорте бесплатно, какие-то пользовались значительными скидками на проезд.

Известно, что льготы не будут отключены детям-инвалидам до 18 лет, инвалидам 1-й и 2-й групп, сопровождающему инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Эти категории пассажиров пользуются льготами, оплаченными государством, а не самоуправлением. На данном этапе распоряжение Кабинета министров интерпретируется так.

Все остальные категории льготников лишаются преимуществ при оплате проезда.

Rīgas satiksme приступило к отключению скидок с момента вступления в силу распоряжения правительства, однако с учетом огромного числа льготников технический процесс занимает время. По словам руководители Отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байбы Барташевичи-Фелдмане, предприятие надеется завершить процесс полностью к субботе. Однако еще в пятницу вполне могут быть такие ситуации: один пенсионер уже не сможет зарегистрировать бесплатную поездку, а другой — еще сможет.

В случае, если кому-то из льготников, нужно все же совершить поездку в общественном транспорте во время локдауна, то как за нее расплатиться? Во-первых, можно при приобретении билетов за полную цену загрузить поездки на имеющуюся Карту рижанина, пояснила Барташевича-Фелдмане. То есть, невзирая на отключенные скидки, Карта рижанина, если на нее загружены поездки по полной цене, работать будет. Также можно приобрести желтый э-талон на определенное количество поездок.

Но Байба Барташевича подчеркивает: следует соблюдать правила эпидемиологической безопасности и без острой нужды не ездить в общественном транспорте. В особенности это касается людей в возрасте.

Те жители, которые приобрели месячный проездной со скидкой, но теперь не могут использовать поездки, могут вернуть деньги. Подробно о том, как это сделать — читайте здесь.

Кому компенсируют потери?

Некоторые льготники во время локдауна продолжают работать в очном режиме, а значит, вынуждены по-прежнему добираться до места работы на общественном транспорте. Во-первых, это медики и социальные работники пансионатов и центров ухода, которые никак не могут оставить своих пациентов и подопечных. Во-вторых, предполагается, что с 1 ноября ученики 1-3-х классов вернутся в школы: соответственно, скоро встанет вопрос о возобновлении льгот и для педагогов.

Рижская дума уже обязалась компенсировать транспортные расходы из-за необходимости добираться на работу и с работы во время локдауна вакцинированным педагогам, медикам и социальным работникам. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") издал распоряжение думским Департаменту благосостояния, Департаменту образования, культуры и спорта и Департаменту финансов обобщить всю необходимую информацию. Каким образом будет организован практически процесс выплаты компенсаций пока не уточняется. Rīgas satiksme только ждет распоряжений.

Предполагается, что после 15 ноября скидки на проезд будут возвращены только вакцинированным пассажирам-льготникам.

Расписание последних рейсов

Rīgas satiksme информирует, что из-за комендантского часа до 15 ноября общественный транспорт будет завершать свою работу значительно раньше. Чаще все автобусы, троллейбусы и трамваи отбывают с конечных пунктов немногим позже 20.00.

Подробно ознакомиться с тем, во сколько осуществляются последние рейсы общественного транспорта можно тут: автобусы, трамваи, троллейбусы.

Последние рейсы экспресс-автобусов (маршруток) будут осуществляться с конечных пунктов в 19.59.

Изменения не касаются только двух автобусных маршрутов — N 22 (центр-аэропорт) и N 59 (центр-здание Латвийского ТВ на Закюсале). Эти автобусы курсируют как прежде, в том числе, в позднее время.