Общество "Золитуде 21.11": приговор по делу о трагедии народ сочтет несправедливым

Во вторник, 18 февраля, должен быть вынесен приговор по делу о трагедии в Золитуде. Глава общества "Золитуде 21.11" и член "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева считает, что народу решение не понравится — реальных тюремных сроков может не быть. Об этом она заявила в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

Политик считает, что сегодняшнее решение не будет соответствовать представлениям людей о справедливости. Она подчеркнула, что сегодня вынесет приговор только суд первой инстанции, и, скорее всего, его обжалуют. Кроме того, допустила она, из-за объемности дела чтение судебного решения может затянуться до завтрашнего дня.

Объем сокращенного решения, как выяснила LETA, 850 страниц. Если кто-то из участников дело запросит полное решение, суд обязан его написать. Скорее всего, оно будет запрошено, потому что апелляционную жалобу можно подать только тогда, когда доступно полное решение суда.

Как сообщалось, Рижский Пардаугавский суд в 10:00 18 февраля зачитает решение по делу о Золитудской трагедии. На прошлом заседании, 4 февраля, обвиняемые сказали последнее слово — в основном отрицая свою вину и сожалея о случившемся.

В прошлом году прошло шесть лет с того момента, как в районе Золитуде рухнул супермаркет Maxima, из-за чего 54 человека погибли и несколько десятков получили тяжелые травмы. Досудебное расследование длилось около двух лет, а судебный процесс — три года и 11 месяцев.

В июне прокуратура закончила дебаты и озвучила свое мнение относительно того, кто какое наказание должен получить.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Заключения на 5 лет прокуроры потребовали для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления — заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой. Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Также ко всем обвиняемым прокуратура просит применить запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.

Прокуратура требует также оштрафовать спроектировавшую здание Maxima архитектурную фирму Kubs на сумму 200 минимальных месячных зарплат, предприятие CM Consulting, проводившее надзор за строительством здания, — на сумму 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию Re&Re — на сумму 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию Maxima Latvija — на сумму 2000 минимальных зарплат.

Принимая во внимание размер минимальной месячной зарплаты на сегодняшний день, компания Re&Re должна будет заплатить штраф в 2,58 млн евро, Maxima Latvija — штраф в 860 000 евро, остальные — штраф в 86 000 евро.