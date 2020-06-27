Омбудсмен: произошел важный поворот в области социального и экономического права в Латвии

Омбудсмен Юрис Янсонс удовлетворен постановлением Конституционного суда (КС), который признал не соответствующим Конституции уровень гарантированного минимального дохода (ГМД) в Латвии, и считает его поворотом в области социального и экономического права в Латвии.

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В бюро омбудсмена агентству LЕТА заявили, что КС принял историческое постановление, которое повлияет на благосостояние наименее защищенных жителей Латвии.

С точки зрения Янсонса, очень положительно, что КС комплексно рассматривал систему социальной поддержки в Латвии, которая на первый взгляд кажется качественной, так как пособий много, но на самом деле они не основаны ни на каких расчетах и не соответствуют социальной реальности.

Постановление КС обязывает Сейм и правительство к разработке обоснованной, базирующейся на расчетах и экономической реальности методологии расчета ГМД.