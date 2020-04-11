Омбудсмен: родители имеют право во время ЧС навещать детей, живущих у бабушки с дедушкой

Ходить в гости к детям, которые живут у бабушки с дедушкой, постановление о чрезвычайной ситуации не запрещает, считает омбудсмен Юрис Янсонс. Об этом он сообщил на сайте Бюро омбудсмена.

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Дом бабушек и дедушек — не публичное пространство, а посещение детей, за которыми следят старшие родственники — не частное мероприятие. "Учитывая, что работают дошкольные образовательные учреждения, нет разницы между ними и квартирами бабушек и дедушек, потому что ребенок ведется из дома в другую среду, к людям, с которыми они не живут одним домохозяйством", — считает Янсонс.

В случае, если родители живут раздельно, ребенка можно по-прежнему на выходные и на праздники отправлять ко второму родителю — если только он не болеет коронавирусом или не обязан соблюдать самоизоляцию, вернувшись из-за границы либо будучи контактным лицом инфицированного.