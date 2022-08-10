Упреки правозащитной организации Amnesty International в связи с тем, что Латвия плохо относится к мигрантам на белорусской границе — лживые. Об этом в передаче на Латвийском телевидении заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

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Он выразил удивление по поводу того, что организация написала в отчете и подчеркнул, что разъяснил ситуацию представителям Amnesty International во время очного визита — и опроверг обвинения. "В результате отчет вышел достаточно искаженным, я бы даже сказал, что он лживый", — завил омбудсмен.

На вопрос о том, какие у организации могут быть причины распространять искаженную информацию, Янсонc ответил, что ему трудно судить, но это может быть попытка доказать, что организация что-то делает.

Омбудсмен подчеркнул, что с точки зрения международного права мигранты, желающие въехать в Латвию из Беларуси, действительно не имеют оснований запрашивать международную защиту — они въехали в страну легально, и поэтому, если хотят въехать в Евросоюз, также должны делать это легально, а не незаконно пересекая зеленую границу.

Комментируя обвинения в возможных пытках мигрантов, омбудсмен заявил, что не располагает информацией о том, что что-то подобное происходило.

"Я хотел бы знать источники, из которых в Amnesty International получили эту информацию, потому что у нас действительно нет ничего подобного. Пограничников обвиняли в использовании электрошока, но у них его даже нет!" — сказал Янсонс.

Уже сообщалось, что международная организация по защите прав человека Amnesty International осудила Латвию за плохое обращение с мигрантами на восточной границе.

В Twitter аккаунте организации появились сообщения о том, что Латвия по-разному относится к украинским и ближневосточным мигрантам. "Людям отказывали в убежище, а в качестве альтернативы предлагали только возвращение в свою страну, многие беженцы также столкнулись с угрозами насилия", — говорится в сообщении AI.

Amnesty International призвала Латвию незамедлительно отменить режим чрезвычайного положения на восточной границе и не возобновлять его, а также возобновить на территории страны право на безопасное убежище каждому, кто ищет безопасности, независимо от того, кто эти люди и откуда прибывают.

9 августа стало известно, что правительство на закрытом заседании поддержало продление чрезвычайной ситуации у границы с Беларусью до 10 ноября. В ближайшее время также планируется начать строительство постоянного забора на латвийско-белорусской границе.