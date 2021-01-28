Опасный Китай, зеленая экономика Латвии и Россия в XIX веке. В Сейме прошли внешнеполитические дебаты

В условиях "накаленной" ситуации во всем мире Латвия планирует углублять сотрудничество с США, ЕС и другими западными партнерами, двигаться в направлении "зеленой экономики", а также поддерживать демократические преобразования в России и Беларуси.

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В четверг, 28 января, прошли ежегодные дебаты о внешней политике, в которых участвовали депутаты Сейма и министры. Впервые за всю историю дебаты прошли удаленно из-за пандемии. Портал Delfi обобщает ключевые моменты дебатов.

Общая ситуация в мире

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выступил с речью (полный текст) о ситуации в мире, которую он назвал накаленной. По его словам, и в Европе, и в Азии, как это было в 20-х и 30-х годах прошлого века, набирают власть ревизионистские большие страны, и имперские идеологии, опирающиеся на силу, угрожают демократии в Латвии и во всем в мире. При этом в традиционных либерально-демократических странах нарастают тенденции к изоляционизму.

Латвия, по его мнению, должна анализировать глобальную международную среду, определять свои интересы и действовать исходя из своих возможностей, выделяя приоритеты и фокусируясь на них.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что демократических стран становится все меньше. Последние годы демократия находится "на пути отступления". "Если посмотреть на такие цитадели демократии как США, то мы видим, что и там, к сожалению, демократия может быть хрупкой. Это предупредительный звонок для нас всех, чтобы мы не теряли бдительности", — предупредил Кариньш.

Однако стремление людей к свободе никуда не делось, и лучше всего это видно на примере Беларуси, считает премьер.

О бюджете Евросоюза

Ринкевич рассказал о том, как долго в прошлом году с учетом Brexit и других проблем принимался долговременный бюджет ЕС. По его словам, результат выгоден для Латвии. В ближайшие семь лет Латвия получит на от ЕС 10,5 миллиарда евро. Это на 39% больше, чем в прошлые семь лет. Пять миллиардов пойдут на оздоровление экономики после коронавирусного кризиса, также большое внимание будет уделяться дигитализации и развитии "зеленой", климатически нейтральной экономики.

Из средств, выделенных на оздоровление экономики, минимум 37% должно пойти на борьбу с переменами климата. А это, в свою очередь, означает и возможность уменьшить зависимость от энергетических ресурсов России, отметил Ринкевич.

Отношения с Россией

Ринкевич подчеркнул, что Латвия прямо заинтересована в поддержке добрососедских отношений с Россией, однако важно, на каких принципах строятся эти взаимоотношения. "Нам нужно быть способными ответить на вопрос — какую Россию мы хотим видеть в соседях?" — считает Ринкевич. По его словам, Латвия хочет видеть демократическую, внутриполитически стабильную Россию, где соблюдаются права человека и гарантируются гражданские свободы, уважаются международные правовые нормы и территориальная неделимость других стран.

К сожалению, отметил он, последнее время мы видим усиление обратных тенденций — и во внутренней политике (в частности, Ринкевич отметил отравление оппозиционера Алексея Навального), и во внешней. "В сущности Российская федерация возвращается к установкам XIX века, которые подразумевали, что неограниченный суверенитет может быть только у больших стран, а суверенитет и территориальная целостность маленьких стран можно нарушать в интересах ради интересов собственной безопасности и стабильности", — считает он.

30 лет назад, когда Латвия на баррикадах отстаивала свою независимость, ей помогала и демократическая Россия, напомнил Ринкевич. "Сегодня наша обязанность — помочь демократам в России, Беларуси и других странах".

Кризис в Беларуси

Беларусь тоже остается соседом Латвии, с которым ее связывает долгосрочное сотрудничество, и в интересах Латвии это сотрудничество продолжать. Но это в полной мере будет возможно после стабилизации ситуации и выхода страны из кризиса. Латвия хочет видеть Беларусь независимой, экономически развитой и демократической страной, и выходом из кризиса будет именно трансформация авторитарной политической системы в демократическую.

По словам Ринкевича, санкции, которые уже наложил Евросоюз на белорусских олигархов — это только первый шаг. Другие бизнесмены должны воспринять это как сигнал: нужно прекратить поддерживать тех, кто "бьет свой народ на улицах, сажает его в тюрьмы и высылает в эмиграцию". Те, кто продолжит поддерживать режим, попадут под следующие санкции, а те, кто публично осудит его действия, смогут продолжать сотрудничать с европейскими предприятиями.

"Пришло время решить, что им важнее — очередной миллион, обеспеченный благосклонностью режима, или стремление большинства народа к справедливости, переменам и честным выборам".

Роль Латвии в НАТО

"В этом году мы инициируем дискуссию и сценариях внешней политики Латвии в рамках евроатлантического пространства до 2030 года", — пообещал Ринкевич. Будут рассмотрены оптимистические, пессимистические и умеренные сценарии.

Тесное сотрудничество с США

Ринкевич подчеркнул важность сотрудничества с США. По его словам, странам, которые "мыслят похоже", нужно быть едиными и принципиальными в вопросах, связанными с общими ценностями и с безопасностью в широком понимании этих вещей.

"Вместе с США и в рамках НАТО, и на уровне Европейского союза нужно быть способными объединиться для трансатлантического сотрудничества против Китая и России", — считает Ринкевич.

Он подчеркнул, что Латвия продолжает выступать против протекционизма и за открытую торговую среду, в центре которой будет модернизированная Всемирная торговая организация. Министр выразил надежду, что с новой администрацией США удастся наладить тесное сотрудничество, и в особенности в области технологий, климата и энергетики.

О важности сотрудничества Латвии и США высказался также посол США в Латвии Джон Карвайл. По его словам, сотрудничество этих двух стран может быть примером для других стран НАТО.

"Сегодня США и Латвия продолжают существовать как два близких друга, партнера и соратника. США признает вклад Латвии и ведущую роль в международных вопросах. Я горд управлять командой посольства и расширять наше партнерство во всех сферах, от безопасности до экономических связей и борьбы с коррупцией", — подчеркнул он.

Brexit и его последствия

Решать практические вопросы, связанные с последствием Brexit, придется еще долго, однако Соединенное Королевство было и остается надежным партнером Латвии. "Наша задача — углублять сотрудничество с Соединенным Королевством в Балтии и северном регионе, в трансатлантическом союзе и глобально", — считает Ринкевич.

Противостояние с Китаем

Влияние Китая в мире продолжает расти, у него большие амбиции и амбициозная внешняя политика. Китай видит себя глобальной державой с экономической автономией и выраженными интересами ее укреплять. Зона интересов Китая — не только Южно-китайское море или Гонконг, но и Африка и Европа. Сейчас Китай — вторая по величине экономика мира, и если рост продолжится, то к концу десятилетия она станет первой.

Европа, считает Ринкевич, должна разработать стратегию для защиты своих политических и экономических интересов, чтобы укреплять независимость своей экономики. Один из инструментов, который может применяться — это контроль иностранных инвестиций и обмен информацией о них между странами ЕС.

Проблему представляют также ценности Китая: представления о правовом государстве, о демократических принципах, нормах и ценностях.

Отношения с другими странами

Глава МИД отметил важность развития отношений с партнерами ЕС — Украиной, Грузией и Молдовой, которые хотят теснее интегрироваться с Евросоюзом. "Европейская политика по отношению к этим партнерским государствам должна продолжать опираться на принцип укрепления демократии и власти закона, поддержку прогрессивных реформ, а также территориальной целостности и суверенитета", — считает Ринкевич.

Помимо этого, он упомянул открывшееся в этом году в Латвии посольство Австралии. По его словам, это открывает возможности экономического и не только экономического сотрудничества с Австралией и государствами Океании.