Операторы мобильной связи предоставили школьникам для удаленных занятий более 5000 смарт-устройств

Операторы мобильной связи Bite Latvija и Latvijas mobilais telefons (LMT) предоставили школьникам для удаленных занятий 5266 смарт-устройств, сообщили агентству LETA в компаниях мобильной связи.

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По словам представителя Bite Latvija Уны Ахуны-Озолы, компания предоставила Министерству образования и науки более 3000 планшетов, которые будут бесплатно доставлены компанией по указанным адресам.

Представитель LMT Элина Лидере сообщила, что LMT предоставит Министерству образования и науки смартфоны для 2266 школьников и тоже бесплатно доставит их по указанным адресам.

Как сообщалось, недавний опрос, проведенный Министерством образования и науки, показал, что в Латвии около 3% школьников не имеют дома компьютера или смартфона с подключением к интернету, что затрудняет их участие в процессе дистанционного обучения. Чтобы оперативно решить эту проблему, министерство обратилось к частным партнерам, которые выразили свою готовность помочь.

Ранее правительство поддержало распоряжение Министерства образования и науки, которое предусматривает государственное софинансирование в размере более 200 000 евро для обеспечения смарт-устройствами тех школьников, у которых их нет.